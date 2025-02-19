任天堂正式設立台灣子公司為Switch 2作預熱？一文看清在台發展史

任天堂2月18日正式宣佈在台設立「台灣任天堂股份有限公司」，預計在4月1日起將業務進行移交。



任天堂2月18日正式宣佈在台設立「台灣任天堂股份有限公司」，將作為任天堂株式會社的子公司之一。

台灣任天堂董事長松本浩之表示， 預計在4月1日起正式把台灣地區業務從香港移交回台，並秉持任天堂集團的經營理念，持續推動業務發展。

香港任天堂將於4月1日正式將台灣業務移交給台灣子公司。 （台灣任天堂）

事實上，過去幾年任天堂在台灣的官方活動與服務皆是掛在「香港商任天堂香港有限公司台灣分公司」底下，屬於香港任天堂管轄。

就連下載數位版遊戲的eShop商城也是以港幣計價，未有真正專屬台灣的線上商城。但後續隨著台灣任天堂的設立，台灣玩家將有機會享受到更多在地化服務。

Switch 2快要推出了（台灣任天堂）

事實上，任天堂並非首次在台灣設立子公司，日本任天堂作為全球電子遊戲產業的領導者之一，在台灣市場的佈局歷經多次戰略性調整，並可大致分為三大時期。

溥天時期（1991-2014）：雙軌代理制度

任天堂首度進軍台灣市場可追溯至1991年1月14日，當時成立溥天股份有限公司（Nintendo Phuten），此為任天堂在東亞地區的重要佈局。

溥天股份有限公司主要職能為代理任天堂遊戲主機與軟體在台銷售。在1991年至2014年的23年之間，任天堂採用雙軌代理制度，委由有「任天堂曾阿嫲」之稱的曾愛玉所創立的「博優公司」擔任主經銷商，負責實體通路鋪貨與售後服務，而溥天則專注於進口報關與品牌維運。

2001年後，溥天試圖引入展碁國際股份有限公司（Weblink International Inc.）作為第二代理商，形成雙代理競爭格局，此舉引發博優強烈反彈。

博優以賣任天堂水貨起家。早年以銷售任天堂掌機「GAME & WATCH」發跡。曾愛玉於22歲就嫁到日本，婚後從事買賣蘋果電腦的IC元件業務，因此與日本任天堂有業務上的聯繫。

而1980年「GAME & WATCH」大紅後，而沒有進口管道的台商就找曾愛玉幫忙進口，才因此獲得任天堂重視並建立關係。因此博優後來紅白機時代成為台灣的總代理。

Game & Watch（ゲーム&ウオッチ）是任天堂在1980年至1991年發售的掌機，可謂Game Boy的前身。 （維基百科）

2008年起，任天堂將Wii遊戲主機的代理權交由展碁國際負責，並逐步減少對博優的出貨量；2011年3月，任天堂正式通知博優終止長達20年的獨家代理關係，引發雙方的法律糾紛。

博優於2011年7月正式提告，向溥天要求恢復其獨家代理權，並提出7億元新台幣的賠償請求，涵蓋因合作終止造成的損失，包括庫存商品買回、代墊費用等。曾愛玉當時表示，她曾為溥天的設立提供資金支持，並擔任過溥天總經理，因此認為雙方應有更深層次的合作默契。

任天堂推出wii之後，逐漸將在台銷售業務交給展碁國際負責。（維基百科）

2012年12月，台北地方法院一審判決博優敗訴。法院認為「總經銷」並非明確法律概念，且博優未能提供足夠證據證明其與任天堂或溥天之間存在排他性獨家代理關係。此外，博優對於損害賠償金額亦未能充分舉證。

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香港分公司過渡期（2014-2025）：區域整合模式

2014年4月7日，任天堂啟動亞太業務重組計畫，宣布溥天公司將於同年5月31日結束營運，台灣市場改由任天堂香港有限公司台灣分公司接管。此階段商業模式轉為區域中心制，香港分公司統籌台港澳三地業務，實體銷售則繼續委由展碁國際與傑仕登負責。

此調整帶來三項結構性變化：首先，產品定價策略與香港市場趨於一致，導致台灣零售價較日本本土高出15至20%；其次，數位商店服務（Nintendo eShop）未在台灣設立獨立區域，玩家需透過跨區帳號消費；最後，行銷活動決策權集中至香港，台灣在地化溝通較為薄弱。

在台灣若要在任天堂官網消費買數位版遊戲，貨幣單位會顯示港幣。 （香港任天堂）

此模式運作至2021年出現轉折點，香港商任天堂香港有限公司台灣分公司於4月7日完成商業登記，資本額新台幣500萬元，登記地址設於台北市信義區。儘管法律形式上屬分公司架構，實質上標誌著任天堂加強在台營運能力的意圖。

任天堂扎根台灣（2025～）：正式成立在台子公司

2025年2月10日，任天堂正式登記設立台灣任天堂股份有限公司，此法人實體具備完整子公司地位，將於同年4月1日財年起全面接管台灣業務，取代既有香港分公司職能。

從組織設計角度觀察，此變革包含四大可能的改變：首先是決策層級提升至與日本總部直接對接；第二是設置在地化產品團隊，專責繁體中文化；第三，規劃建置台灣專屬Nintendo eShop區域；第四，籌備台灣客服中心與維修據點。

4月1日正式交接業務！為 Switch 2 行銷暖身

事實上，據文化內容策進院調查顯示，截至2023年台灣玩家最青睞的主機仍是任天堂（包含 Switch、Wii、3DS），持有率達到 69%，遊玩率更高達 77%，玩家忠誠度高成為任天堂決定成立台灣子公司的原因之一。

此外，Switch 2主機預定於2025年7月在台舉辦首場體驗會，需強化在地行銷支援；Threads 網友「督阿賀的任粉」在財團法人臺北市會展產業發展基金會網頁發現，任天堂已經正式租借臺北市花博公園展館，時間訂在7月2~7日之間。

儘管活動內容被標注「活動名稱因主辦單位要求保密至宣傳期前」，但許多網友認為這很高機率就是 Switch 2 台灣體驗會。

最後，日本總部於2025年1月宣布Nintendo eShop將停止支援海外信用卡，這也迫使台灣市場需建立獨立支付系統。

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