Chiikawa擊敗LABUBU成10大熱搜角色1位｜Sanrio角色被這貓擠出3甲｜相信就算大家沒有買過，也一定聽過「Chiikawa」和「LABUBU」這兩個IP(知識產權)的名字，牠們雙雙打入一家知名玩具網店的「2024年十大熱門IP角色搜尋排行榜」三甲，同場睇睇那一款角色，竟能將Sanrio卡通人物擠出3甲。



Chiikawa VS LABUBU 誰更受歡迎？2024十大熱門IP角色搜尋排行榜

IP經濟發威 零售市場迎來新浪潮

根據全球智慧開店平台SHOPLINE香港區副總經理簡家樂的分析，2024年以卡通角色IP(知識產權）商品交易總額（GMV）相較於2023年大幅增長了448.9%。相關產品的銷售量和訂單量也分別突破了200%的增長，當中消費者對「盲盒」的熱烈追捧，帶動了IP經濟成為零售市場中不可忽視的驅動力。

現在就來看看，SHOPLINE自家數據中，最多買家／網民搜尋的前10大熱搜卡通角色排名：

2024十大熱門IP角色搜尋排行榜

1.Chiikawa

Chiikawa 是由日本插畫家ナガノ（Nagano）創作的可愛角色。Chiikawa 以其療癒的外觀和及有深度的動畫內容深受喜愛，常出現在文具、生活用品等周邊商品中，成為許多人日常生活中的小確幸。而其大熱的掛飾玩具，每月推出新貨均被搶購一空，實體店更出現中國大媽搶購，引至警察上門調停的社會現像。而在中國及香港，Chiikawa 與Miniso合作推出國內版本，亦進一步帶動了Chiikawa在中港區人氣。

1.Chiikawa(資料圖片)

2.Labubu

2.Labubu 是香港設計師 Kasing Lung 創作的潮玩角色，屬於「The Monsters」系列。Labubu 外型像一隻調皮的小怪獸，擁有尖牙和大眼睛，充滿個性與神秘感。其獨特的設計與限量發行的策略，加上由Black Pink成員Lisa親自在社交媒體帶動熱潮，讓 Labubu 成為潮玩收藏家們的熱門選擇。

2.Labubu(資料圖片)

3.Mofusand

Mofusand 是日本插畫家 Juno 創作的貓咪角色，以慵懶的姿態和柔軟的線條聞名。Mofusand 的形象多為趴在地上或捲成一團，傳遞出療癒的感覺。深受貓奴和療癒系愛好者的喜愛，常見於文具、家居用品等商品。這隻角色推出已有數年，在香港雖然沒有LABUBU、Chiikawa兩者的熱量，竟然也可以排名至第3位，真的不能睇少。

3.Mofusand(資料圖片)

4.水怪

不少Sanrio卡通角色在香港都有大量粉絲，想不到排名最高的竟然是水怪（HANGYODON）。官方介紹指其是出身於中國的半魚人，擅長逗人發笑，但其實是個怕寂寞的浪漫主義者。總是想要成為英雄，不知為何總不如人意。他喜歡涼麵、蝦片、火鍋跟浸溫泉。近年經常出現在不同商品上。

4.水怪(資料圖片)

5.蠟筆小新

《蠟筆小新》是日本漫畫家臼井儀人創作的經典角色，以調皮搗蛋的5歲男孩野原新之助為主角。以其幽默的劇情和貼近生活的故事，風靡全球多年，成為動漫界的長青樹，周邊商品涵蓋玩具、服飾、文具等。

5.蠟筆小新(資料圖片)

6.Molly

Molly 是香港設計師 Kenny Wong 創作的潮玩角色，外型為一個金髮碧眼的小女孩，擁有獨特的「嘟嘴」表情。Molly 以其可愛的外觀和多變的造型，成為潮玩界的代表性角色，深受收藏家和潮流愛好者的追捧。

6.Molly(資料圖片)

7.Bunny

Bunny 是POPMART 旗下一IP，以一個擁有兔子面部特徵的小女孩作為主要角色，並有不同的造型，設計靈感源自設計師思琪對缺陷和不完美的接納及正面態度。

7.Bunny(資料圖片)

8.Care Bears

Care Bears 1981年誕生於美國，早期是為生日賀卡而設的紙上角色，多種顏色的熊仔胸前都有獨特的標誌。Care Bears 以其溫暖的主題和正能量的訊息，成為全球知名的IP，周邊商品涵蓋玩具、服飾、文具等。

8.Care Bears(資料圖片)

9.星之卡比

星之卡比是任天堂旗下的經典遊戲角色，外型為一隻圓滾滾的粉色生物，擁有吞噬敵人並複製其能力的神奇力量。星之卡比以其可愛的外觀和輕鬆的遊戲風格，深受玩家喜愛，成為遊戲界的代表性角色之一。

9.星之卡比(資料圖片)

10.線條小狗

線條小狗是韓國moonlab_studio創作的簡約風格角色，以簡單的線條勾勒出小狗的輪廓，傳遞出純真與溫暖的氛圍。線條小狗以其簡約的設計和療癒的形象，成為文創市場中的熱門IP，常見於貼圖、文具和周邊商品。