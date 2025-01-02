網傳Chiikawa作者真身為西野加奈｜3大證據：字跡似？粉絲2點反駁｜近日網上流傳大熱作品《Chiikawa》的作者真身其實是早前再度在紅白歌唱大賽出場的人氣女歌手西野加奈，並整合了3項證據，包括字跡等等，不過都有粉絲指出2點反駁此猜測，即睇詳情。



網傳《Chiikawa作者》真身為西野加奈

近日網上出現了令人十分驚喜的傳聞，指大熱的作品《Chiikawa》的作者竟是人氣歌手西野加奈，其原因有3個，當中包括了字跡對比、活躍時間猜測以及名字的相似度。

近日網上出現了令人十分驚喜的傳聞，指大熱的作品《Chiikawa》的作者竟是人氣歌手西野加奈 (nagano)

疑點 1. 字跡相似

有網民對比了《Chiikawa》作者Nagano的字跡及西野加奈手寫信的字跡，認為其圓滑的筆跡有所相似，故此有可能Nagano的真身就是西野加奈。

西野加奈手寫信的字跡

《Chiikawa》作者Nagano的字跡

疑點 2. 西野加奈活動休止時間撞上《Chiikawa》發跡時間？

西野加奈在2019年1月8日宣佈活動無限期休止，而《Chiikawa》則由2020年1月開始連載，令人聯想是不是西野加奈在活動休止後開始連載漫畫。

疑點2. 西野加奈活動休止時間撞上《Chiikawa》發跡時間？

疑點 3. 西野加奈名字倒轉是Nagano？

最後一項疑點是，西野加奈的名字日文是 Nishino Kana 倒過來即是Nakanoshini，其中的「Nakano」和 「Nagano」十分相似，令人猜測是西野加奈把自己的名字倒轉後，以相似發音的名字做筆名。

粉絲2點反駁：你當「自嘲熊」冇到？

此傳聞一出，不少人都十分驚喜，紛紛研究其可信性，不過就有Nagano的粉絲指出兩點粉碎此傳聞

1.「自嘲熊」早在西野加奈活動休止前推出

在人氣漫畫《Chiikawa》連載前，Nagano先生其實一早在2018年推出作品《自分ツッコミくま》(自嘲熊》，雖然人氣似乎不夠《Chiikawa》高，但也吸引了不少粉絲。

「自嘲熊」早在西野加奈活動休止前推出 (@ngntrtr)

2. Nagano先生曾有露面

事實上Nagano先生曾有在Line講座的現場活動露過臉，所以算是鐵證證明Nagano先生和西野加奈不是同一個人了。

Nagano先生曾有露面(圖片來源：日經xwowan)

另外，有細心的網民對比兩者字體，認為雖然看上去整體上的風格差不多，不過字體的寫法還是有些許分別。有網民猜測也許是西野加奈在紅白上現身，才炒起了這個都市傳說。雖然西野加奈和Nagano分別都有作品《Best Friend》和《Chiikawa》來表達友情的可貴，不過似乎這個傳聞已被粉碎。不知大家又是否希望西野加奈真的就是《Chiikawa》的作者呢？