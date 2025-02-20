iPhone用家換機周期揭祕　買Pro系列的人愛追新　隔這時段就升級

蘋果Pro系列iPhone用戶平均換機周期為2.75年，而非Pro系列iPhone用戶換機周期為3.15年。這一結論來自於市場調查機構Counterpoint Research的最新報告。報告基於美國、中國、英國和印度四個主要市場，共收集了4000份樣本數據。



報告顯示，Pro系列iPhone用戶平均在兩年半左右更換一次手機，而非Pro系列用戶則需要大約三年時間。這種差異主要源於高端化趨勢以及Pro系列對最新技術的追求。

蘋果Pro系列iPhone用戶平均換機周期為2.75年，而非Pro系列iPhone用戶換機周期為3.15年。（unsplash@daniel-romero）

蘋果Pro系列iPhone用戶平均換機周期為2.75年，而非Pro系列iPhone用戶換機周期為3.15年。（Counterpoint Research）

原來用iPhone Pro系列的用家，會更頻繁換新手機：

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據調查顯示，45%的Pro系列用戶是創新者，他們樂於嘗試最新的技術；而另外25%的用戶則是嚐鮮者，他們同樣追求最新技術，並促進了更頻繁的升級。

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與此同時，調查結果還顯示48%的受訪iPhone用戶之前使用過Android手機。Counterpoint Research認為，在高端Android用戶轉向iOS之後，三星和Google等品牌可能會面臨一定的用戶流失風險。為了在高端市場上保持競爭力，一加、vivo等品牌正在積極整合生成式AI功能和頂級規格。

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