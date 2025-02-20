iPhone 16e 正式發表，新機定價由$5099起跳，2月21日晚上9時接受預訂、2月28日起發售。iPhone 16e 將取代iPhone SE4 成為新一代入門機，並歸納入iPhone 16系列大家庭中。一如所料它選用A18晶片以為蘋果首款自行設計的 C1 行動數據晶片，是全系列最便宜且支援Apple人工智能「Apple Intelligence」的手機；採用4800萬像素單鏡頭，並取消了TouchID及home掣，改用iPhone 14同級的FaceID「瀏海屏」。



外觀與iPhone 14相近

iPhone 16e 有黑色和白色機身選擇，並使用金屬邊框。具備 IP68 級防潑水、防水和防塵性能；前玻璃採用Ceramic Shield 進階配方，背板為磨砂處理的強化玻璃。搭載6.1 吋 Super Retina XDR OLED 屏幕，「M字額」部份設有TrueDepth 相機以支援 Face ID。當然亦統一改用了USB-C + Magsafe無線充電制式，而且電量有飛躍性強化，26小時續航力，比上代 iPhone SE3 多了 12 小時（支援20W快速充電)。

iPhone 16e 香港行貨支援雙 eSIM，售價：128GB $5099起／256GB $5,999起／1TB $7,599起

靜音鍵改為動作按鈕

值得一提iPhone 16e 亦將靜音鍵改為動作按鈕，用法就像iPhone 16系列其他支援AI的機種一樣，除了可自定操作快速開啟相機、開手電筒、開靜音模式等，也能配合AI作出各種快速的搜尋動作，比如語言翻譯、快速識別動植物等。

靜音鍵改為動作按鈕

iPhone 16E 亦將靜音鍵改為動作按鈕

4800萬像素2合1單鏡頭有x2光學變焦

iPhone 16e 使用的二合一4800 萬像素 Fusion 相機（26 毫米 ƒ/1.6 光圈）內建 2 倍光學變焦及光學防震，並不是過去單鏡頭使用的digital zoom，更可拍攝高達 60 fps 的 4K Dolby Vision 錄製精美影片。還可以錄製空間音訊影片，配合 AirPods、Apple Vision Pro 或環繞音響系統享受沉浸式聆聽體驗。而前置1200萬像素 f1.9自拍鏡，因為有了FaceID模組的 TrueDepth 相機，自動對焦功能更出色，女生自拍更靚，最新一代 HDR 真實呈現主體和背景的膚色，自然的毫度及色調、陰影。

A18 晶片打機效果有光線追蹤

iPhone 16e 搭載 A18 晶片，能支援 Apple Intelligence。內置六核心 CPU 快 iPhone 11 的 A13 Bionic 80%。四核心 GPU 能應該各種手機遊戲，且支援硬體加速光線追蹤。最重要是內有16 核心神經引擎，幫助16E 進行機器學習，運行速度比 A13 Bionic 快 6 倍。另外，Apple首次使用自家開發的modem晶片C1，提供快速可靠的 5G 行動連線，而且更省電，加強電池續航力。

A18 晶片打機效果有光線追蹤

A18晶片當然亦令到iPhone 16e能夠使用Apple AI各種功能，比如生成圖片，Genmoji 或貼圖等等。更多玩法可參考以下文章