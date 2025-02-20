陸女大生拒交5位數電話單｜賴電訊商做錯2件事：有責任提我爆流量｜憑自己實力睇片睇到電話月費過萬元，到底是誰的責任？應否按單繳費？近日一名大陸女大學生在網上「碌」短影音段，一不小心就「碌」過萬月費，但她卻堅持認為電訊商做少了2事，拒絕繳費，即睇詳情。



大陸女大學生上網睇片收過萬電話月結單

不少人收工或放學後都喜歡「碌」下手機，如果你的手機月費計劃並非「無限數據」，超額後要按用量收費，不過一不小心隨時「碌」爆數據、需要交鉅額電話月費。山東濰坊一位大學女生「小陶」發現自己的手機話費竟然高達8700多元，加上違約金，總欠費已超過1萬元！這筆「天價」帳單讓小陶傻眼，直呼「怎麼會這樣？」

大陸女大學生上網睇片收過萬電話月結單 (資料圖片)

拒交電話費斥電訊商做少2步累事

據小陶描述，她在更換了一部雙卡雙待的新手機後，可能因為設置錯誤，導致一張原本主要用於通話的卡產生了大量流量。更讓她不解的是，在欠費飆升的過程中，她完全沒有收到任何欠費提醒短信，運營商也沒有對她的號碼進行停機處理。小陶質疑：「為什麼欠費這麼多，運營商既不提醒也不停機？」

經過核算，小陶發現自己超出的流量費用高得驚人，1G流量竟要價258元！面對這筆巨額欠費，小陶已向該公司反映此事，而聯通方面則提出了減免部分欠費的方案，只須小陶支付約1800元。小陶表示，她希望能繼續使用這張卡，但希望運營商能夠直接免除全部欠費。

事實上，根據相關規定，中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商的用戶在欠費3天左右，通常會收到欠費提醒短信，並根據用戶的號碼登記給予一定的欠費額度。只有超出額度且欠費時間過長，才會對用戶號碼進行停機處理。然而，小陶卻在未收到任何提醒的情況下，直接欠費破萬，這讓她感到相當不合理。

對此，網友們也紛紛發表看法，有人認為運營商應該加強提醒機制，避免類似情況發生；也有人建議用戶在使用手機時，應多留意流量設置，避免不必要的損失。