iPhone 16e 無Magsafe磁吸有何影響？｜Apple 發佈了果迷相當期待的 iPhone 16e，可是其規格和價錢不太符合人們的預期，光是不支援 MagSafe 已引起很多粉絲不滿，大大影響使用的便利性。同時，作為 iPhone 的入門機，$5,099 起的定價亦失去以往機型的性價比。



新機竟無得用 MagSafe｜網民：飛走佢慳得幾多錢？

自2020年iPhone 12 代起機背內置 MagSafe 磁吸／無線充電系統後，對 iPhone 用家來說這已是一項標配。想不到iPhone 16e 雖然一如預期起用了算是最update的配置如：OLED螢幕、A18晶片、支援Apple Intelligence、4800萬像素單鏡頭，細心睇規格竟發現不支援 MagSafe，被網民指是一大退步：「飛走佢慳得幾多錢？」

連登討論區網民點睇iPhone 16e？

網民評價方面，連登的網民普遍都給予較低的評價，除了單鏡頭、沒有 MagSafe外，很多網民都認為 Apple 定價過高，$5,099 128GB 的定價比一般的入門機貴，但性能又比不上市面上差不多定價的手機，更有網民認為想買來做「長者機」也不吸引。

無Magsafe磁吸有咩影響？

iPhone 16e 不支援 MagSafe 磁吸有什麼影響呢？一般的 Qi 無線充電有機會出現對不準問題，就算 iPhone 16e 支援無線充電，但沒 MagSafe 的幫助下穩定性會較低。同時，Apple 為MagSafe 推出大量配件、如錢包、無線充電行動電源，車用支架等，便利性大大降低。

雖然仍可以另購MagSafe手機殼解決問題，但2025年新機竟沒有這項常見的功能，難怪網民不滿。