閒魚$700買i5 CPU竟收一袋沙？賣家解釋讓網民爆笑：騙子遇上乞丐｜網上購物中伏個案每天發生，近日內地網民在閒魚二手交易平台網「掃平貨」買了一顆Intel i5 CPU，收貨打開竟是一袋沙！賣家的回覆更讓網民哭笑不得，形容這件事是「騙子遇上乞丐」。



閒魚$700買i5 CPU竟收一袋沙？

事件發生在內地二手交易平台「閒魚」，一名買家花費692元人民幣（約742港元）購買了一顆正價約1700港元的Intel i5-13490F處理器，滿心期待地等待收貨，沒想到打開包裹後竟發現裡面裝的是一袋沙子，讓他當場傻眼。買家隨即聯繫賣家，要求退款並指責對方是騙子，然而賣家的回應卻讓人啼笑皆非。

閒魚$700買i5 CPU竟收一袋沙？

賣家解釋：是CPU原料，非成品。

賣家堅拒退款，並給出了一套令人匪夷所思的解釋。他聲稱自己在貨品的文字描述中已註明賣的是「CPU的原材料」而非CPU；更強調CPU的主要成分是硅，而硅是從沙子中提煉出來的，因此賣給買家一袋沙子「合情合理」。這樣的說法不僅牽強附會，更讓人難以接受。

閒魚$700買i5 CPU竟收一袋沙？（資料圖片）

網民爆笑回應：騙子遇上乞丐

事件曝光後，引發網友熱議。有網友調侃道：「這個平台，賣家人均騙子，買家人均乞丐」來揶揄事件，亦有網民順著賣家邏輯指賣家應該要附上製作工具、以及製作說明書。更有專業的網友指CPU的原材料是高純度石英石，並非沙子或土，所以賣家屬於虛假宣傳，事主該討回款項。

有網友調侃道：「這個平台，賣家人均騙子，買家人均乞丐」來揶揄事件（小紅書）

有專業的網友指CPU的原材料是高純度石英石，並非沙子或土，所以賣家屬於虛假宣傳，事主該討回款項。（資料圖片）

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這起事件不僅讓人哭笑不得，也再次提醒消費者，網購時務必選擇信譽良好的賣家，並仔細檢查商品詳情，以免成為下一個「受害者」。