平價手機推薦$1399起玩紅米／三星／Honor／POCO抵過買iPhone 16e｜iPhone 16e被網民嫌5千蚊太貴又冇特色，定位已經唔算平價入門機。冇問題，馬上來推薦幾款入門級平價手機：包括 POCO／Redmi／Honor／三星 Galaxy ，最平$1399，最貴唔3千，但性能超高！



POCO X7 Pro：$1,699起玩A.I.

POCO X7 是小米針對年輕消費者的高CP值平價智能手機副線，全新中階系列 POCO X7 最平$1,699 有交易，並有再高一級的X7 Pro也只是$2,499（12 GB + 512 GB），只係半部 iPhone 16e 價錢。使用的 Dimensity 7300 Ultra 晶片組打機性能不錯，跑分跟Galaxy S24差不多。它支援小米Hyper OS 2.0的 AI 功能，且有6.67 吋 AMOLED 顯示屏、5000 萬像素主鏡頭、2000萬像素自拍鏡頭，大容量5110 mAh電池仲支援45W快充，全部機仲有液態散熱架構，2千蚊用來打手遊性能出眾。

POCO X7 Pro：$1,699起玩AI

POCO X7 Pro：$1,699起玩AI

佢仲有部Ironman 限定版，包精美配件及包裝，都只是賣$2,799：小米 POCO X7 Pro Iron Man限定版售價$2799｜安兔兔跑分高過S24

Redmi Note 14 Pro 5G：$2,299 起影2億像素靚相

小米最新推出Redmi Note 14 Pro 除了賣性價比高spec、最平$2299有得玩；更因為使用超硬機身，成為市面少見的防撞防水智能手機。當中Not 14 Pro+($2799)更具有2億像素拍攝超精細，加上對應智能AI程式，很適合帶住手機四處隨玩隨拍。

小米Redmi Note 14 Pro+開箱實測｜2億像素精細拍攝+AI實戰

除了Redmi Note 14 Pro+外，同時還推出Redmi Note 14 Pro以及Redmi Note 14 5G、更便宜的Redmi Note 14。

Redmi Note 14 Pro+ 5G售價：12+512 GB（港幣 $2999)、12+256GB（$2799）



Redmi Note 14 Pro 5G售價：12+512 GB（港幣 $2499)、12+256GB（$2299）



HONOR X9c Smart ＄2299 玩1億強大攝影表現

HONOR榮耀今年已推出了兩部不同定價的平價手機：當中HONOR X9c Smart 則$2299玩1.08億高像素主相機，能夠拍攝出超清晰的照片。6.8吋大螢幕、機身厚度僅7.48mm，及只有193g重；搭配AI智能場景識別等功能，能自動優化不同場景的拍攝效果，拍出專業級的照片效果。無論是拍攝風景或是人像，都能發揮出出色的成像表現。

HONOR X9c Smart、200 Smart推出｜千元高性價比！摔不破超強保護

HONOR 200 Smart $1399 強韌防護

HONOR 200 Smart則更加平（$1399｜8＋256GB），擁有GS Premium 5星級防摔保護認證，機身能承受高衝擊而不受損，仲有 IP64防水防塵等級，可承受3分鐘輕微浸水。5000萬像相機(f/1.8 光圈)，搭載5200mAh大容量電池，再加上35W急速充電，實而不華耐用持久。

HONOR 200 Smart售價：$1399（8＋256GB）

Samsung 三星 Galaxy A35 5G ｜$2,698 一機三鏡

Samsung Galaxy入門機 A35 5G 定價僅2千零左右，三星android手機向來性能表現冇甩拖，A35 5G各方面效能衡均，屬超高性價比的中階機。它擁有3個主鏡頭：F1.8大光圈、F2.2大光圈及F2.4大光圈，適合不同場景拍攝。

現在網購又有釣魚網，收sms又話係假，Galaxy A35 5G內建 SamsungKnox Vault 防護功能，超級安心。而且Galaxy A35 是少有內置micro SD卡槽的android手機，影完想要過落mac機就最方便。

Samsung Galaxy A55、A35上手試｜三大賣點：支援SD卡 Knox Vault

Samsung Galaxy A35 5G 分兩個版本：$2,698（8GB＋128GB）、$2,998（8GB＋256GB），有四種顏色可以選擇。