HONOR X9c Smart、200 Smart推出｜千元高性價比！摔不破超強保護

HONOR X9c Smart、200 Smart推出，超強保護摔不破千元高性價比之選（香港版價錢公布）｜近期不少平價手機推出，千餘二千元的選擇非常多，不過要有高性價比又要㩒用的，HONOR最新推出的X9c Smart、200 Smart或許是不錯的選擇。兩款高性價比手機早已入手，立刻上手試玩！



HONOR X9c Smart、200 Smart 兩款千餘二千元的高性價比手機推出，各有賣點。

HONOR 200 Smart - 強韌防護，續航力持久

HONOR 200 Smart擁有GS Premium 5星級防摔保護認證，符合SGS嚴格的防跌耐壓測試標準，機身能承受高衝擊而不受損。而且 IP64防水防塵等級，可承受3分鐘輕微浸水，適合日常使用。搭載5200mAh大容量電池，再加上35W急速充電，為用家的數據和娛樂提供持久動力。

相機質素亦相當不錯，5000萬像素AI智能拍攝，用家可以快速捕捉瞬間，加上自動對焦，可精準地拍攝想要的瞬間。另外，新機擁有256GB超大儲存空間，無縫儲存大量照片、影片、音樂等內容，輕鬆保存生活中的難忘時刻。更有16GB智能RAM加速（8＋8GB），流暢運行各種app。內置Snapdragon 4 Gen 2 處理器，利用Antutu跑分取得近45萬不俗的成續。

搭載HONOR Magic Capsule多功能面板，集合通話、鬧鐘等實用功能在一處，快速存取。支援三指滑動快速添加書籤，個性化操作更輕鬆。搭配6.8吋120Hz高刷新率屏幕，畫面更流暢細膩。800nit高亮度屏幕，在明亮和夜晚環境都能清晰顯示。森林綠色調設計，質感十足，彰顯個人風格。機身只重191／193g，握感柔順舒適。

HONOR X9c Smart－強大攝影表現

另一台高性價比手機，HONOR X9c Smart配備1.08億高像素主相機，能夠拍攝出超清晰的照片。搭配AI智能場景識別等功能，能自動優化不同場景的拍攝效果，拍出專業級的照片效果。無論是拍攝風景或是人像，都能發揮出出色的成像表現。

而且新機內置5800mAh大電池，續航力驚人。足以支持長時間的網絡瀏覽、看影片、玩遊戲等日常使用需求。即使是重度使用，也能輕鬆維持一整天的續航，不用擔心臨時斷電的困擾。

搭載12GB大內存+256GB儲存空間的高配置，能流暢運行各類APP，無論是日常辦公還是娛樂應用都能順暢體驗。加上支援HONOR RAM Turbo智能記憶體擴充技術，可最大化提升應用運作效率。內置MediaTek Dimensity 7025-Ultra處理器，利用Antutu跑分取得近46萬不俗的成續。

HONOR X9c Smart同樣採用了堅固的金屬機身設計，經過了多項嚴格的耐久測試，包括2米高度跌落測試、防水測試等，展現出不凡的抗摔抗水性能。即使在戶外使用，亦不必擔心機身意外損壞。

搭載6.8吋大螢幕，外觀設計源自大自然的靈感，渾然天成的優雅美感。機身厚度僅7.48mm，及只有193g重，握持舒適，同時重量輕盈，操作更加便利。