iPhone 17 Pro Max保護殼曝光！全系列設計圖公開　鏡頭模組大改

iPhone 17 Pro Max保護殼曝光！iPhone 17 系列的傳聞逐漸曝光，很多果迷都針對外觀變化討論。根據最新的 CAD 設計圖，這次 iPhone 17 系列的相機模組將迎來明顯的改動，而四款機型之間的設計區別也變得更加明顯，甚至有爆料人公開疑似 iPhone 17 Pro 的保護殼，令傳聞更可信。



iPhone 17 系列設計圖曝光

這次的 CAD 設計圖由多位知名爆料人士一致確認，顯示了 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 以及 iPhone 17 Pro Max 的完整外觀設計。值得注意的是，四款機型在相機模組的設計上有明顯的差異，尤其是 Pro 系列的改動幅度最大。

iPhone 17 Air 的相機模組採用了全新的橫向單鏡設計，這與 Apple 過往的設計風格有所不同，可能是為了進一步區分與標準版的功能層級。相比之下，iPhone 17 則維持了直向排列的雙鏡頭模組，但相較於 iPhone 15 和 iPhone 16，鏡頭模組的體積似乎更大了一些，可能意味著進一步升級影相功能。

iPhone 17系列在外觀上有明顯不同。（x）

而 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 則仍然採用三鏡頭設計，但最大亮點是改用了新的橫向模組，把閃光燈與鏡頭距離拉開，並且整體的相機模組區塊更為突出。這與過往 Pro 系列機型的方形相機模組有所不同。

根據爆料，iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 在相機技術上將進一步進化，可能會採用全新的 4800 萬廣角鏡頭，並且強化夜拍與長焦功能。Pro Max 版本則可能引入全新的潛望式長焦鏡頭，讓變焦能力達到前所未有的水準。

此外，Pro 系列的相機模組中，LiDAR 感測器的位置也有所變動，並且 LED 補光燈的排列方式更加集中，這或許能夠提升在弱光環境下的拍攝效果。種種跡象表明，Apple在 iPhone 17 系列中將更專注於提升影像處理能力，以應對競爭對手的壓力。

知名爆料人 Sonny Dickson 分享疑似 iPhone 17 Pro 的保護殼，其設計與以上的爆料吻合，機背有三個開孔的地方：鏡頭模組﹑閃光燈、LiDAR 光學雷達掃瞄儀。Sonny Dickson 上年曾準確預測 iPhone 16 相機控制按鈕，因此這次的曝料有一定的可信度，看到 iPhone 17 系統在設計上終於會有明顯改變。

資料來源：X@SonnyDickson﹑9to5mac

根據知名科技頻道「Front Page Tech」爆料，iPhone 17系列可能會是這樣：