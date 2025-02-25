Apple或實現無摺痕技術　摺疊iPhone走高端策略　有望明年推出

儘管蘋果目前尚未推出可摺疊設備，但關於其首款可摺疊iPhone的傳聞早已在業界廣泛流傳。最近，有海外媒體報道稱，來自韓國的一份最新報告顯示，蘋果可能正在為這款備受期待的設備準備一項重大突破——或許已經找到了徹底消除可摺疊屏幕摺痕的技術方案。



據推測，這款可摺疊iPhone大概率將採用向內翻折的書本式設計。報告指出，蘋果可能已經成功解決了困擾行業已久的摺痕問題，這一技術瓶頸長期以來一直是可摺疊設備的主要挑戰。以蘋果的主要競爭對手為例，即便是在最新的摺疊屏機型上，摺痕問題仍未完全解決，只能期待後續產品進一步優化。一位行業內部人士透露，蘋果為了實現無摺痕屏幕，採取了極為激進的研發策略，不惜投入巨資。

摺疊iPhone似乎真的要來了：

網上傳著不同的摺疊iPhone消息（x）

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同時，海外媒體還提到了另一款摺疊屏手機，其摺痕幾乎肉眼不可見。然而，從技術角度來看，仍然存在極其細微的痕跡。如果蘋果能夠真正實現完全無摺痕的顯示屏，這無疑將是一項具有里程碑意義的技術革新。儘管許多用戶對輕微摺痕已經習以為常，但不可否認的是，摺痕確實會對設備的美觀性和用戶體驗造成一定影響。

多年來，蘋果在可摺疊手機領域一直保持謹慎態度，主要原因在於相關技術尚未達到公司的嚴格質量標準。此外，報告還提到，三星可能會為這款可摺疊iPhone提供兩塊屏幕，其中外屏可能採用了康寧的保護玻璃。不過，目前尚不清楚這塊外屏是否為超瓷晶面板，或者使用了其他材質。

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根據報告內容，蘋果需要在今年4月之前完成可摺疊手機供應商及零部件的最終確認工作。基於這一時間節點，業內預計這款可摺疊iPhone有望在2026年下半年正式上市。

值得注意的是，報告特別強調，蘋果的目標是推出一款無摺痕顯示屏的摺疊設備，同時不會在價格方面妥協。這意味着，這款設備可能會延續類似Vision Pro的高端定價策略。儘管它可能具備卓越的性能和創新設計，但較高的價格或將限制其市場受眾範圍。

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