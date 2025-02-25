男子手機突然無畫面便遭盜用1.5萬元　專家提供3招自保防木馬攻擊

近日有消息指出，一名男子在夜間遭遇了手機異常狀況，包括突然黑屏、震動以及無法控制等現象，隨後發現其信用卡被非法盜刷，款項用於在泰國一家免稅店購買了一塊價值1.5萬元（人民幣）的手錶。



據調查，該手機用戶張先生之所以陷入這一困境，是因為他之前點擊了一個帶有病毒的鏈接，導致手機感染了木馬病毒，並被犯罪分子遠程操控。網絡安全專家表示，類似情況的發生，通常是由於受害者點擊了不明來源的鏈接，從而使木馬程序在後台下載並安裝到手機中。一旦成功植入，犯罪團伙便可以在用戶毫無察覺的情況下完全掌控手機。

早前CCTV報導，有男子的手機感染木馬病毒，更遭盜用1.5萬元人民幣（微博）

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為了幫助公眾更清晰地了解手機感染木馬病毒後的潛在風險，網絡安全專家進行了一次模擬實驗，展示了犯罪分子如何通過遠程操控手段對受害者手機進行操作。實驗表明，當手機被植入木馬後，犯罪分子能夠利用遠程電腦對手機進行全方位控制，例如打開銀行應用程序，進入相關界面操作，並通過驗證碼獲取登錄訊息，從而實現資金轉移。

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專家還指出，一旦手機感染木馬病毒，除了可以讀取通訊錄和短信內容外，犯罪分子還可能在用戶不知情的情況下，打開手機攝像頭，進一步竊取隱私訊息。這種行為不僅隱蔽，而且危害極大。

為幫助用戶防範此類風險，專家建議採取以下自查措施：首先，關注手機近期運行是否變慢；其次，檢查手機是否存在不受控制的行為；最後，核對資金使用記錄，查看是否有未操作過的交易記錄。如果發現手機出現異常狀況，應立即採取以下行動：一是及時切斷網絡連接，防止手機繼續被操控；二是儘快修改相關密碼及認證方式；三是如已遭受經濟損失，應及時報警求助。

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