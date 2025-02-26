her網騙版｜上海男網戀美女竟是AI合成人被騙20萬｜1招分辨真偽照｜近日，上海爆出一宗令人咋舌的網戀詐騙案，一名男子以為自己遇上「真命天女」，結果對方竟是AI生成的虛構人物，最終被騙走20萬元人民幣！警方經過深入調查，終於將10名詐騙集團成員繩之於法，揭開了這場AI愛情騙局的真相。



網上短片認識美女收手鏈定情

2024年8月，上海市民劉先生向閔行分局報案，稱自己在一條短影片中認識了一位名叫「焦女士」的女子。兩人相談甚歡，對方更主動送上一串手鏈手串作為禮物，令劉先生感動不已，隨即發展成網戀。

2024年8月，上海市民劉先生向閔行分局報案，稱自己在一條短影片中認識了一位名叫「焦女士」的女子。（上海閔行警方）

對方更主動送上一串手鏈作為禮物，令劉先生感動不已，隨即發展成網戀。（上海閔行警方）

上海男被迷兩月借20萬

然而，甜蜜過後卻是無盡的索求——「焦女士」先是聲稱自己開了一家服裝店，要求劉先生送花籃祝賀；接著又以家人患病、進貨周轉等理由，多次向劉先生「借錢」，短短兩個月內騙走近20萬元人民幣（約21萬港元）。

劉先生從未與「焦女士」見過面，對方於是提供的身份證、病歷等文件讓劉先生放心，事實上這些身份證明文件也全是偽造的「道具」。最終，劉先生察覺被騙，憤而報警。

劉先生從未與「焦女士」見過面，對方於是提供的身份證、病歷等文件讓劉先生放心，事實上這些身份證明文件也全是偽造的「道具」。（上海閔行警方）

上海警捕10名疑犯涉「AI生成美女」漁翁撒網式行騙

警方調查發現，這是一宗有組織的詐騙案，集團成員分工明確：有人負責在短視頻平台發布AI生成的「美女」影片吸引目標；有人扮演「業務員」與受害者聊天，建立「戀愛關係」；還有人偽造文件，令騙局看起來更加真實。

警方調查發現，這是一宗有組織的詐騙案，集團成員分工明確：有人負責在短視頻平台發布AI生成的「美女」影片吸引目標；有人扮演「業務員」與受害者聊天，建立「戀愛關係」；還有人偽造文件，令騙局看起來更加真實。（上海閔行警方）

詐騙集團的「劇本」亦相當精細：先以送禮物、噓寒問暖等手法建立互信，再以談婚論嫁、家庭困境等理由榨取金錢。更令人震驚的是，警方發現受害人多達近千名，遍布全國各地，涉案金額高達200萬元人民幣。

2025年1月，上海警方聯同多地執法部門展開行動，在廣東、福建、山東等地拘捕10名疑犯，並查獲多部手機、電話卡及詐騙「劇本」等證據。目前，4名主要疑犯已被正式批捕，其餘6人亦被刑事拘留，案件仍在進一步調查中。

2025年1月，上海警方聯同多地執法部門展開行動，在廣東、福建、山東等地拘捕10名疑犯，並查獲多部手機、電話卡及詐騙「劇本」等證據。（上海閔行警方）

網上交友要小心！1招分辨AI生成圖

網上交友須提高警惕，尤其是遇到「完美對象」時，更要多加防範。近來AI生成技術愈來愈先進，連「美女照」也可能造假，究竟如何分辨真偽？小編為大家推薦一個實用工具—— 「AI or Not」網站。

進入「AI or Not」網站。

1.上傳圖片：只需將懷疑的圖片上傳至「AI or Not」網站。

小編測試用Open Art生成照片

將懷疑的圖片上傳至「AI or Not」網站

2.分析結果：網站會透過AI技術分析圖片，判斷其是否為AI生成。

放到AI OR NOT中分析後被指出是「Likely AI generated」（很大可能是AI生成）

最後提醒大家網上交友時提高警覺，即使圖片顯示為真實，也要仔細核對對方身份，切勿輕易轉帳或提供個人資料。