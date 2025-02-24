脆友收msg稱幫囝囝報泳班｜誤當詐騙訊息亂回：識破冰轉身先收！｜現時的詐騙訊息開場白五花八門，有訛稱搵錯裝修師傅的，有自稱朋友俾錯號碼的，除了無視他們之外，有不少網民都會「已讀亂回」消磨時間。近日就有網民收到WhatsApp訊息，對方指想幫自己小朋友報泳班，網民以為遇上騙徒，續問對方識唔識「破冰轉身」，結果險累泳會。



網民收msg稱報泳班 誤當詐騙亂回：要識破冰轉身！

曾經紅極一時的劇集《戀愛自由式》除了劇中的俊男美女演員吸引之外，招式名亦十分過癮，當中的名招「破冰轉身」更成為經典。近日有網民收到WhatsApp訊息，對方指想幫自己小朋友報泳班，網民以為遇上騙徒，於是貪玩問對方子女識唔識「破冰轉身」，結果險累泳會。

曾經紅極一時的劇集《戀愛自由式》除了劇中的俊男美女演員吸引之外，招式名亦十分過癮，當中的名招「破冰轉身」更成為經典。(《戀愛自由式》劇照)

名招「破冰轉身」(《戀愛自由式》劇照)

網民貪玩亂回：「識破冰轉身係基本」險累泳會

近日有網民在社交平台Threads上分享自己收到個疑似詐騙WhatsApp短訊，以為是詐騙訊息，心想「到我有玩具玩」，問對方子女會不會「破冰轉身」，並指這是最低要求，不會收不會此招式的「蠢學生」，家長收到訊息後心感不憤，致電泳會反映，才發現因泳會跟網民電話只差一個號碼而聯絡錯網民。但由於很多詐騙訊息都是以「找錯號碼」作開場白，網民繼續胡鬧指自己是私人教練，不屬於任何泳會，更指「破冰轉身」是3歲小朋友都會的招式，不懂得此招式有很大問題。

後來網民發現是誤會之後向對方道歉，指最近詐騙太多，不過對方就反指自己打的字不是「大陸字」，不像是境外詐騙訊息。並指自己收到短訊後對「泳會」這個回覆十分氣憤，幸好自己有打到去泳會確認。

網民貪玩亂回險累泳會 (Threads)

網民貪玩亂回險累泳會 (Threads)

網民貪玩亂回險累泳會 (Threads)

網民貪玩亂回險累泳會 (Threads)

網民回覆：家長用字的確似詐騙

帖文一出引來大量網民討論，有人指家長將「不過」打成「不果」，「乜」打成「嘜」，不是平時香港人用的字眼，被誤當成詐騙也是情有可原。亦有網民搞笑附和，問樓主應該幾多歲學識《戀愛自由式》另一名招「片石轉身」才合理，可見這劇十分深入民心。

人指家長將「不過」打成「不果」，「乜」打成「嘜」，不是平時香港人用的字眼，被誤當成詐騙也是情有可原。 (Threads)

人指家長將「不過」打成「不果」，「乜」打成「嘜」，不是平時香港人用的字眼，被誤當成詐騙也是情有可原。 (Threads)