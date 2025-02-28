淘寶優惠2025｜PayMe$20折扣券/AlipayHK 10倍積分/免手續費分期
撰文：友條新菜
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淘寶優惠2025｜PayMe$20折扣券/AlipayHK 10倍積分/免手續費分期｜淘寶近日推出多個第三方支付方式優惠，包括PayMe 買滿$500減$20優惠，10倍A. Point回贈及分期免手續費優惠，即睇詳情。
1.PayMe支付優惠
時段：3月1日至22日
消費者可於PayMe app領取500港元立減20港元優惠券，活動期間每位用戶每日最多可使用一次，整個優惠期內最多使用兩張優惠券，優惠券領取後當日內有效，數量有限，先到先得。
2.PayMe、AlipayHK優惠
時段：3月3日至6日
使用PayMe或AlipayHK簽發支付訂單可享免手續費優惠，單筆最高立減10港元，每位用戶可享一次，數量有限，先到先得。
3.AlipayHK優惠
時段：3月3日至8日
在AlipayHK參與任務並於淘寶消費日付款滿300港元，可享受A. Point以及每筆訂單雙倍A. Point；淘寶新屆戶首筆支付享10倍A. Point回贈。
Ant Bank PayLater用戶透過AlipayHK於淘寶支付享滿300港元滿30港元立減優惠，活動期間用戶可享一次；每日數量有限，先到先得，用完即止。
Ant Bank PayLater用戶於淘寶消費享Ant Bank PayLater分期1期及3期付款免手續費優惠。
4.中國銀行優惠
時段：即日起至3月31日
通過AlipayHK使用中國信用卡付款滿2,000港元，即可享5個月分期免手續費優惠，每位用戶限享一次優惠，每日數量有限，先到先得。
5.渣打銀行優惠
時段：3月1日至3月31日
通過渣打A. Point信用卡付款可享20倍A. Point回贈，自建淘寶付款可享受手續費優惠。
6.渣打信用卡優惠
時段：3月1日至5月31日
通過渣打信用卡首筆3個月分期付款可享1000港元免手續費，每個用戶活動期限用一次；數量有限，先到先得，用完即止。