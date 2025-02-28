淘寶優惠2025｜PayMe$20折扣券/AlipayHK 10倍積分/免手續費分期｜淘寶近日推出多個第三方支付方式優惠，包括PayMe 買滿$500減$20優惠，10倍A. Point回贈及分期免手續費優惠，即睇詳情。



1.PayMe支付優惠

時段：3月1日至22日

消費者可於PayMe app領取500港元立減20港元優惠券，活動期間每位用戶每日最多可使用一次，整個優惠期內最多使用兩張優惠券，優惠券領取後當日內有效，數量有限，先到先得。

1.PayMe支付優惠 (PayMe)

2.PayMe、AlipayHK優惠

時段：3月3日至6日

使用PayMe或AlipayHK簽發支付訂單可享免手續費優惠，單筆最高立減10港元，每位用戶可享一次，數量有限，先到先得。

3.AlipayHK優惠

時段：3月3日至8日

在AlipayHK參與任務並於淘寶消費日付款滿300港元，可享受A. Point以及每筆訂單雙倍A. Point；淘寶新屆戶首筆支付享10倍A. Point回贈。

Ant Bank PayLater用戶透過AlipayHK於淘寶支付享滿300港元滿30港元立減優惠，活動期間用戶可享一次；每日數量有限，先到先得，用完即止。

Ant Bank PayLater用戶於淘寶消費享Ant Bank PayLater分期1期及3期付款免手續費優惠。

3.AlipayHK優惠 (Alipay HK)

4.中國銀行優惠

時段：即日起至3月31日

通過AlipayHK使用中國信用卡付款滿2,000港元，即可享5個月分期免手續費優惠，每位用戶限享一次優惠，每日數量有限，先到先得。

4.中國銀行優惠 (BOC HK)

5.渣打銀行優惠

時段：3月1日至3月31日

通過渣打A. Point信用卡付款可享20倍A. Point回贈，自建淘寶付款可享受手續費優惠。

5.渣打銀行優惠 (渣打銀行 另色)

6.渣打信用卡優惠

時段：3月1日至5月31日

通過渣打信用卡首筆3個月分期付款可享1000港元免手續費，每個用戶活動期限用一次；數量有限，先到先得，用完即止。