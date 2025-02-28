Keeta外賣員求貼士不果 竟將外賣棄置地上洩憤 網民：抵佢送外賣｜近日，一位事主在網上分享了一段令人不快的Keeta外賣經歷。事主表示，他透過Keeta平台訂購外賣，卻遭遇外賣員不當對待，引發網民熱議。



Keeta外賣員求貼士不果 竟將外賣棄置地上洩憤

事主指出，當外賣送達時，他收到外賣員的訊息，要求給予貼士。事主沒有回應對方的訊息，結果外賣員並未按門鈴通知，卻在事主收到Keeta平台「外賣已送達」的通知後，發現外賣被棄置在地。事主開門後，驚訝地發現整袋外賣被隨意丟棄在地上，汁液灑滿一地，外賣袋如同垃圾般橫躺於地。更令事主氣憤的是，外賣員還在訊息中留下「請萬(慢)用」的字句，似乎有意挑釁。

Keeta外賣員求貼士不果 竟將外賣棄置地上洩憤 (Threads)

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客服僅表示願意賠償30元代金券

事主隨即向Keeta客服投訴，但客服僅表示願意賠償15元代金券。事主質疑，外賣被如此棄置，根本無法食用，而客服卻要求事主逐項檢查外賣，並拍照證明哪些食物已倒瀉，才能獲得賠償。事主無法接受此處理方式，強調外賣被蓄意破壞，即使部分食物未倒瀉，也不敢食用。事主更擔心外賣員是否會在外賣中「加料」，因此要求平台重新落單或全單退錢。

客服僅表示願意賠償30元代金券(Threads)

然而，Keeta客服僅願意賠償30元代金券，並堅持要求事主逐項檢查食物，再拍照證明受損情況。事主與家人與客服爭論長達一個半小時，最終客服仍拒絕全單賠償，僅表示將在1至2個工作日內透過電郵通知最終結果。

客服僅表示願意賠償30元代金券(Threads)

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網民：抵佢送外賣

此事件引起網民熱議，不少網民紛紛表示，外賣員的行為極不專業，「抵佢送外賣」，又有人指連「慢」用都打錯，字都寫不好，不知所謂`；亦有網民批評Keeta客服的處理方式欠妥，認為事主的合理要求應被重視。事主呼籲外賣平台應加強對外賣員的管理，並提升客服處理投訴的方式。

不少網民紛紛表示，外賣員的行為極不專業 (Threads)