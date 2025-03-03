Xiaomi小米15系列香港推出！最平$5499，15 Ultra報價＋優惠詳情｜小米Xiaomi 15系列在香港正式公布，而且更公布了發售詳情，今次小米香港定價十分進取，一萬有找之餘，仲送價值千多元的攝影套裝，非常抵玩！



Xiaomi 15系列

Xiaomi 15 Ultra定位為品牌頂尖影像旗艦，設計靈感源自經典相機外觀，集專業影像實力和優雅設計於一身。機身採用航天級玻璃纖維與PU皮革結合，展現出堅固耐用和高貴典雅的獨特氣質。6.73吋WQHD+ AMOLED顯示器擁有3200 nit的極高亮度，無論陽光下或昏暗環境，都能呈現清晰細緻的視覺體驗。

Xiaomi 15 Ultra的相機系統更是亮點所在。主鏡頭採用1寸大感光元件，加上Leica Summilux光學鏡頭，可拍攝出超出手機級別的極致影像質素。鏡頭組合涵蓋14mm至200mm的廣闊焦距範圍，以及強大的光學防手震功能，隨時隨地捕捉別具創意的影像。此外，機身更集成了Leica 70mm浮動長焦、Leica 14mm超廣角等鏡頭，全方位滿足用家的影攝需求。

小米15 Ultra不單訂價便宜，而且更送攝影套裝，非常抵玩。

Xiaomi 15 Ultra針對專業影像需求，配備支援Dolby Vision 4K 60fps及全焦距10位元Log錄製的影片拍攝功能，讓影片成品實現電影級畫質。加上多達4組麥克風陣列，可捕捉身歷其境的立體聲音效，讓影像和音訊完美呼應。整體來說，Xiaomi 15 Ultra可謂是一部真正集旗艦性能、專業影像和優雅設計於一身的極致旗艦。

Xiaomi 15

Xiaomi 15: 便攜輕巧，引領日常影像新標準

相較於Xiaomi 15 Ultra的頂級定位，Xiaomi 15則定位為較為便攜輕巧的日常影像旗艦，在堅固耐用的同時亦保持纖薄輕巧的機身。

Xiaomi 15的主攝像頭採用Leica Summilux光學鏡頭搭配Light Fusion 900高動態感應器，擁有出色的拍攝表現，不論是日常快照還是專業取景，均能捕捉細膩生動的影像。加上14mm超廣角和60mm浮動長焦的補充，Xiaomi 15涵蓋了從廣闊景深到微距拍攝的全方位需求。

機身配備6.36吋CrystalRes AMOLED顯示屏，解像度達2670 x 1200，加上3200 nit的極高亮度，在任何環境下都能呈現出色的觀看體驗。配合四組高靈敏度麥克風，Xiaomi 15亦可錄製沉浸式立體聲音效，為視聽娛樂帶來更豐富的感官饗宴。

作為Xiaomi 15系列的入門級旗艦，Xiaomi 15擁有出色的影像功能和便攜手感，定能滿足大多數用家的日常影攝需求，引領影像創作的新標準。

Xiaomi小米 15 ／15 Ultra香港上市詳情

Xiaomi 15 Ultra提供16+512GB及16+1TB兩個容量版本，售價分別為$8999和$9999。Xiaomi 15則有12+256GB和12+512GB兩個容量可選，售價為$5499和$5999。

小米網上限定的Xiaomi液態銀機身，非常獨特

兩款手機均提供了豐富的購買優惠。預購期間（3月3日中午12時至3月6日晚上11時59分），Xiaomi 15 Ultra可獲贈Xiaomi 15 Ultra專業攝影套裝（價值$1399)、訂製手機繩(價值HK$99)、而Xiaomi 15則送手機殼（價值$159）及Xiaomi Band 9（價值$249）。

除此之外，購買後還可享受6個月碎屏保障服務、12個月額外保養、一年內一次保外免手工費等本地星級服務，以及機場貴賓室、雲端儲存和音樂/影音訂閱等贈品！