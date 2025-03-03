Xiaomi小米Pad 7、Buds 5 Pro、Watch S4三大新品售價＋優惠詳情｜除了Xiaomi小米 15／15 Ultra外，同時亦推出多款AIoT產品，包括全新的小米Pad 7、更靚聲的Buds 5 Pro以及Watch S4，立刻為大家帶來香港的銷售詳情及優惠！



Xiaomi Pad 7系列相當抵玩

頂尖音質技術 - Xiaomi Pad 7系列

小米推出全新Xiaomi Pad 7系列，致力為用家帶來卓越的生產力和娛樂體驗。配備頂級的11.2吋 3.2K 清晰螢幕、高達144Hz刷新率以及支援Dolby Vision等影音技術，即使長時間使用也不會對雙眼造成負擔。內置小米HyperOS 2系統，提供多項智能AI輔助功能，大大提升工作效率。如AI寫作、AI語音辨識等工具，能為用家節省大量時間。此外，Pad 7 Pro更可聯動智能手機，輕鬆在平板上操作手機應用程式。

Xiaomi Pad 7系列在香港有多個版本供選擇，建議零售價為$2499-$3999，預計推出優惠包括贈送價值$499的鍵盤保護殼及$199的雙面保護殼。

Xiaomi Buds 5 Pro推出一般藍牙版及Wi-Fi版

頂尖音質技術 - Xiaomi Buds 5 Pro系列

小米全新推出Xiaomi Buds 5 Pro系列，旗艦級無線耳機。搭載Snapdragon Sound技術及Qualcomm aptX無損音效編碼，可提供高達2.1Mbps的音質傳輸頻寬，呈現48kHz/24bit的頂級無損音質。配備獨特的同軸三驅動系統設計，加上Harman專業團隊調校，可帶來強勁低音和寬闊音場，讓用家沉浸在音樂之中。

除了傑出音質，Buds 5 Pro系列亦擁有高達55dB的主動式降噪能力，能有效阻隔環境雜音。電池續航力更長達40小時(連充電盒)，即使長時間使用也不用擔心斷電。充電盒另設錄音功能，方便用家紀錄重要對話。Buds 5 Pro系列的建議零售價為$1399-$1599，是追求頂級音質的用家的不二之選。

Xiaomi Watch S4

時尚外型 Xiaomi Watch S4

全新Xiaomi Watch S4智能手錶，不只外表時尚，性能同樣出眾。1.43吋AMOLED螢幕解像度達466x466像素，清晰度出眾。電池續航力長達15天，只需5分鐘充電即可使用2天，非常方便。在健康功能方面，Watch S4內置小米自主研發的升級心率監測演算法，準確度高達98%，並可24小時全天候追蹤心率、血氧及睡眠狀況等多項健康指標。更支援一鍵健康分析，即可生成詳細健康報告。此外，Watch S4亦可連接小米智能家居系統，讓用家輕鬆管理各種設備。

Xiaomi Watch S4有黑、銀和黑彩虹三種色調，售價為$999-$1099不等。對於追求時尚外表及優質性能的用家而言，絕對是不錯的選擇。