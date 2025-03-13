小米無線傳送文件至iPhone／Mac，小米互聯服務實測，勁過AirDrop！｜最近小米推出了Xiaomi 15 Ultra系列手機，加強了相機及打機性能外，新增的「小米互聯服務」更是對於Apple iPhone／Mac機用家特別實用的新功能！立刻為大家實試有幾方便！



當「小米互聯」遇上Apple iPhone或Mac機時會產生甚麼化學反應？記者今次拎住Xiaomi 15 Ultra配M4 MacBook Air以及iPhone 16 Pro Max實測，小米HyperOS最新「小米互聯服務」功能，可以實現Android與macOS/iOS無縫接軌，連果粉都話要重新認識小米生態！

可以將小米15 Ultra與Macbook Air連結，直接互傳文件或投映畫面操作。

系統檔案閃傳實測

裝有最新版本的HyperOS的小米15 Ultra手機與安裝了「Xiaomi Interconnectivity（小米互聯服務）」的Mac電腦配對後（需要在同一Wi-Fi網絡以及與手機login同樣的小米戶口），系統會自動在Dock欄生成「小米互傳」的功能，然後選擇目標懸浮窗。實測由手機傳送近1GB的相片去Mac在1分鐘之內完成，比起以往藍牙傳輸更快速。而iPhone則只需要安裝了小米互聯服務app後，同樣在同一個Wi-Fi網絡下，同樣可在app內，隨時雙機互傳文件，方便程度及速度都好比AirDrop一樣快！

在電腦上可以直接拉文件入內，直接傳去小米手機內。

Xiaomi手機與iPhone可以直接互傳文件，非常方便。

通知同步雙向操控

另外，它還有「跨屏通知接力」功能，當小米手機收到WhatsApp訊息時，Mac通知欄會同步彈出預覽，完全打破Apple生態枷鎖。而新功能的重頭戲便是「螢幕鏡像」功能：連接後Mac會投映小米手機屏幕，實測《崩壞：星穹鐵路》時，仍可用電腦滑鼠操作，但似乎未能支援鍵盤輸入，有點可惜，但可以將小米手機投映至MacBook上，實用性非常高。

將小米手機的畫面投映至MacBook 上，可以利用滑鼠直接操作。

暫時小米互聯服務只對應小米Xiaomi 15系列手機，或安裝了Xiaomi HyperOS 2 Beta的小米手機使用，但未來會陸續更新其他小米型號的手機，各小米用家值得期待。