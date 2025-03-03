USJ大阪環球影城取消現場售票處．香港人有4方法買飛｜大阪環球影城（USJ）內容包有，哈利波特魔法世界、超級任天堂世界、小小兵樂園，吸引全球各地遊客前臨。由於現場購票的需求愈來愈少，USJ今天宣布由2025年春季關閉主題樂園入口處的現場售票亭，香港人如果想去USJ，有4個方法可以買飛。



因為愈來愈多人直接在網上買飛，大阪環球影城（USJ）園區外的售票亭使用率下跌，最近大阪環球影城（USJ）更表示將於2025年春季完全關閉所有現場購票亭。香港人如果想入USJ找Mario，有4個方法買飛。另外，現在USJ已統一QR Code門票，一個QR票內已包括你的入場券、快速通關證（Express Pass），無論入場或在場內排隊都更快捷。

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方法1：經Trip.com／klook等合作網買飛

不少人去旅行都喜歡一次過在klook、Trip.com 等售票平台一次過購買行程中所有門券／車飛，這兩個網頁都有代售大阪環球影城（USJ）的入場券及其他Express Pass，方便統一整理。

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方法2：官方網站訂飛

USJ官網本身也能夠網上買飛，不過只對應日文介面，估計是想分流外國遊客返回當地的特約旅行社買飛吧。如果你識日文，其實仍可以直接在官網買飛／Express Pass。（支援海外信用卡）

方法3：旅行社代購

雖然已較少人去傳統旅行社買機票酒店，不過找旅行社代購USJ門票也是一種方法。

方法3：旅行社代購（hk01圖片）

方法4：透過LAWSON 便利店 Loppi 終端機購票

去到日本當地才突然想去USJ，你當然可在海外用Klook等平台買飛，另一方法是直接去LAWSON 便利店使用Loppi 終端機購票，即場付款印飛。

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記得記得USJ冇免費WiFi

留意一件事就是大阪環球影城（USJ）園外並無Free WiFi，記得事前就要上網買飛，並且下載好各種資料入機，否則就一定要確保你的手機已經有安裝旅行SIM卡、可以上網。

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