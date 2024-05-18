鬼滅柱訓練篇in USJ｜環球影城7月新追加XR刀匠村Ride／木舟激流｜鬼滅之刃柱訓練篇近日開播，相信令不少粉絲都十分興奮，不過更令人興奮的是，大阪環球影城將於7月起加入2個《鬼滅之刃》刀匠村篇、柱訓練篇主題遊戲，即睇詳情啦！



1.「鬼滅之刃XR乘車遊」～在刀匠村奔馳吧～

現時USJ知名的VR眼罩+實體過山車「XR Ride」正以《鬼滅 無限列車篇》為主題，而從2024年7月19日起至2025年1月5日，將轉為新主題《鬼滅之刃柱訓練篇》新game「鬼滅之刃XR乘車遊」～在刀匠村奔馳吧～，機動遊戲融合了360度的VR影片，再配合車身的速度及引力，呈現呼吸、血鬼術，甚至呼吸的節奏，與炭治郎、戀柱、霞柱一起守護刀匠村！

「鬼滅之刃XR乘車遊」～在刀匠村奔馳吧

2.鬼滅之刃 柱訓練篇×好萊塢美夢‧乘車遊

而另一部USJ戶外過山車「好萊塢美夢‧乘車遊」就會在2024年10月8日至2025年1月5日期間，先後推出兩個《鬼滅》主題：

第1彈2024年7月19日～10月7日，參加者要一起搭乘經得起重力負荷的「訓練機」（即是過山車）進行「修行」，過程除了有甘露寺及時透之外，伊黑和不死川都一同加入直接訓練新人。過程刺激好玩！

2024年10月8日～2025年1月5日將改為第2彈「木舟激流」，你要與炭治郎、善逸、伊之助及玄彌一起搭上木舟，穿越瀑布、衝撞岩石，在狂暴激流中訓練！一起去挑戰柱訓練！究竟過山車是否會加入噴水玩法？粉絲到時要自己去體驗一下！

上次彌豆子木箱爆谷桶被搶購一空，7月18日起USJ會推出新的《鬼滅》爆谷桶，主題是鬼殺隊隊士訓練全集中呼吸法用的葫蘆，上面有Q版炭治郎，必搶。

大阪環球影城地址：大阪府大阪市此花區櫻島2-1-33

想行程更順利，在日本旅行前記得下載好以下app，找好景點的交通路線及附近的美食！

即睇日本旅行必備6個App🔽