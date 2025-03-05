港人常用社交平台排名2025｜第一並非IG？網民:應該計埋「呢樣」｜現代人幾乎每天都會用社交平台，無論是Facebook，Instagram還是Threads也好，都成為了現代生活的日常工具，近日We Are Social跟Meltwater 出了 2025年的Digital Media 報告，其中IG只排第3名，而第1名得主更是讓不少網民震驚。



港人常用社交平台排名2025｜第一並非IG？

很多人都以為Instagram取替了Facebook成為最熱門的社交平台，指FB「只餘下老人在用」，更極端的說法是IG都快將被Treads取代。不過從We Are Social與Meltwater聯合發布的報告，調查16歲或以上香港網民最常用社交平台軟件，結果顯示 Instagram（IG）僅排名第三，而排名第一的結果竟是大多數人以為沒落的Facebook。

港人常用社交平台排名2025｜第一並非IG？

2025年港人常用社交平台排名

根據報告，2025年港人最常用的社交平台排名如下：

第1名：Facebook 70.6%

第2名：WhatsApp 70.6%

第3名：Instagram 58.2%

第4名：WeChat 49.4%

第5名：Messenger 40.3%

至於Meta旗下的新平台Threads僅版第13位

近日，We Are Social與Meltwater聯合發布2025年Digital Media報告

Facebook與WhatsApp並列第一

Facebook作為「元祖級」社交平台，意想不到地在2025年仍然保持強勢，與WhatsApp並列第一，使用率同樣高達70.6%。WhatsApp作為港人常用的通訊工具，與社交平台Facebook並列。

Facebook (資料圖片)

WhatsApp (資料圖片)

Instagram排名第三 Threads僅得16.6%人用

近年風靡全球的Instagram則排名第三，使用率為58.2%。雖然IG仍是年輕一代的熱門選擇，但與Facebook和WhatsApp相比，使用率仍有明顯差距。部分網民認為，此報告受訪者為16歲或以上人士，若加入年輕族群數據作分析， Instagram及Threads 的排名可能會更高。

Instagram (資料圖片)

值得留意的是，Meta系的新平台Threads在報告中表現未達預期，僅有16.6%的受訪者使用，排名第13。與Meta旗下其他平台相比，Threads的普及程度顯然仍有待提升。

Threads (資料圖片)

網民:應該計埋「呢樣」

報告發布後，不少網民表示，若加入不同年齡層的使用習慣分析，排名結果可能會不一樣。例如，年輕一代一向是Instagram的忠實用戶，而年長族群可能更傾向使用Facebook或WhatsApp。這樣的分層分析或能更全面地反映各平台的實際影響力。

不少網民表示，若加入不同年齡層的使用習慣分析，排名結果可能會不一樣。