Apple 連續第2日公開另一款「Air系」新產品：搭載 M4 晶片的全新 MacBook Air，效能提升就當然，更令人心動的是那天藍色金屬機身。13吋版本由$7,999起，起步價甚至比M3 MacBook Air平了1000蚊，3月12日開售。同日又公佈了M3 Ultra / M4 Max版Mac Studio。



M4 MacBook Air

13吋版本由$7,999起（10 核心 CPU／8 核心 GPU／16+256GB）

15吋版本由$9,499起（10 核心 CPU／10 核心 GPU／16+256GB）

速睇 M4 MacBook Air 的5個特點：

1. 卓越的 M4 晶片效能｜全新 MacBook Air 搭載 M4 晶片，效能較 M1 機型提升至 2 倍，相較於最快的英特爾版本更是快了驚人的 23 倍。長達 18 小時電池使用時間1及全新 12MP Center Stage 相機，無論是日常多工、照片編輯，還是影片後製，這款筆電都能輕鬆應對，為使用者帶來前所未有的流暢體驗。

M4 MacBook Air金屬機身3.12開售$7,999起

M3 iPad Air $4599起3.12開售｜6.1mm薄機460g輕身性能拍得住Pro

2. 絕美天藍新色｜Apple 推出令人驚艷的天空藍色，這款金屬光澤的淺藍色在光線照射下呈現動態漸層效果。搭配色彩相符的 MagSafe 充電線，展現出 Apple 一貫的設計美學與精緻質感。同時亦提供午夜暗色、星光色、銀色機身（即黑/金/銀）

M4 MacBook Air 絕美天藍新色機身

3. Apple Intelligence 智能生態｜MacBook Air 為 Apple Intelligence 量身打造，提供創新的影像與寫作工具。使用者可以輕鬆創建獨特圖像、重寫文字、自動校對，甚至無縫整合 ChatGPT，同時保護用戶隱私。

3. Apple Intelligence 智能生態｜

4. 先進的攝像頭與顯示功能｜搭載全新 12MP Center Stage 攝像頭，不論是視訊會議或是線上教學，都能自動追蹤並置中使用者。此外，MacBook Air 還支援同時連接兩個 6K 外部顯示器，大幅提升工作與娛樂的靈活性。

M4 MacBook Air金屬機身3.12開售$7,999起

5. 長達 18 小時的電池續航｜憑藉高效能的 M4 晶片，MacBook Air 提供長達 18 小時的電池續航時間。對於經常在外工作、學習的使用者來說，這意味著一整天都不需要擔心電力問題。

M4 MacBook Air 採用TouchID

環保與科技的完美結合

Apple 在這款筆電上展現對環境的承諾，MacBook Air 使用超過 55% 的回收材料，包括機身使用 100% 回收鋁製、電池採用 100% 回收鈷，甚至是磁鐵中的稀土元素也全數回收。這不僅體現科技創新，更展現對地球的責任與關懷。

M4 MacBook Air金屬機身3.12開售$7,999起

超乎期待的定價

更令人驚喜的是，這款配備強大 M4 晶片的 MacBook Air 不單沒有加價，開價甚至比前一代MBA更加親民：13吋版本由$7,999起（10 核心 CPU／8 核心 GPU／16+256GB），15吋版本由$9,499起（10 核心 CPU／10 核心 GPU／16+256GB）。

同日公布：M4 Max晶片Mac Studio

Apple 同時宣佈推出全新 Mac Studio：有 M4 Max及全新 M3 Ultra 晶片版本，配備強勁的 CPU、Apple 最先進的圖像架構、極快 SSD 儲存，更快速、更具效率的神經網絡引擎，全面支援人工智能 (AI) 運算。

新機除了M4 Max 晶片版，更有性能更強的 M3 Ultra版本，先進的 GPU 和高達 512GB 統一記憶體，可完全以記憶體執行逾 6000 億參數的大型語言模型 (LLM)，可謂專為 Apple Intelligence 而設的Mac Studio，3 月 12 日起發售。

全新Mac Studio，M4 max 版本$15,999起、M3 Ultra 版本＄31.999起。

全新Mac Studio，M4 max 版本$15,999起、M3 Ultra 版本＄31.999起。