iPhone 17 Pro系列設計大變革　4款機型有3種不同設計　Air版最薄

手機市場正逐步迎來新一輪換機熱潮。其中，三星Galaxy S25系列率先登場，備受關注。與此同時，蘋果作為其主要競爭對手，自然也不會缺席。近期有關全新iPhone 17系列的消息逐漸浮現。近日，一位知名數碼博主也進一步分享了該系列機型的外觀設計細節。



根據該博主透露的訊息，全新的iPhone 17 Pro系列將採用拼接材質設計，其中LOGO區域為玻璃材質，而其他部分則使用金屬材質。這種設計旨在提升裸機的手感體驗。此外，iPhone 17系列在外觀設計上將進行大膽創新，尤其體現在機身背面的相機模組設計上。據悉，四款機型將分別採用三種不同的設計方案，這是蘋果歷史上首次嘗試如此多樣化的設計風格，整體視覺效果可能顯得有些複雜。

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在其他方面，根據此前的消息，iPhone 17 Pro系列的屏幕也將有所升級，Pro Max版本將引入超透鏡技術，進一步縮小動態島的面積，同時不影響Face ID功能的正常使用。硬件配置方面，該系列將搭載基於台積電3nm工藝製造的A19 Pro晶片，並配備最高12GB Ram，以確保設備運行流暢並具備強大的多任務處理能力。

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此外，iPhone 17系列還將迎來產品線調整，新增主打輕薄的iPhone 17 Air，取代原有的Plus機型。這一調整的主要原因是Plus機型銷量不佳。因此，iPhone 17系列將由標準版、Air版、Pro版和Pro Max版共同組成全新的產品矩陣。

據了解，全新的iPhone 17系列預計將在今年9月發布，屆時將正式推出iPhone 17 Air版本，與其他三款機型共同構成新的產品組合。更多詳細訊息還需等待官方進一步確認。

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