M3 iPad Air $4599起3.12開售｜今日（4日）Apple CEO Tim Cook 忽然在X貼了大大個Air字，「果」不其然當晚Apple就發表了新一代 M3 核心 iPad Air（第6代）將於即日起訂購、3月12日發售付運！M3 iPad Air 單計 CPU 性能不比iPad Pro 弱，但價錢就平得多，僅$4599起能擁有一部玩4K剪片、蘋果AI的平板電腦，抵玩！



配備 M3 核心的 iPad Air 2025，的速度比配備 M1 的上代 iPad Air 5 快近 2 倍，比配備 A14 Bionic 的 iPad Air 4代快 3.5 倍，同時提供11 吋／13吋兩種選擇、四種機身顏色，適合不同需要的用家；11吋方便攜帶，睇片或是暢玩3D圖像的手機game都冇問題，13 吋則令你有更大空間去剪片、繪畫、修圖，在家用來看電影也非常適合。如果不追求iPad Pro 120Hz 的Ultra Retina XDR 顯示器，其實M3 iPad Air 已經好夠用。

M3 iPad Air $4599起3.12開售｜性能拍得住Pro仲有magic keyboard

M3 iPad Air $4599起3.12開售｜性能拍得住Pro仲有magic keyboard

僅重460g 6.1mm超薄機身

iPad Air 備有兩款尺寸（11 吋與 13 吋)以及四款深受用户喜愛的亮麗外觀（藍色、紫色、星光色和太空灰)可供選擇。叫得Air當然是薄機、輕身；11吋型號6.1mm厚/重460g。13吋型號同為6.1mm厚/重616g(5G+WiFi版 617g)

電量/鏡頭

兩者同樣配以12MP Center Stage 前置鏡頭以及1200萬像素後置廣角鏡頭。電量方面由於大芒版機身內相對有更多電池，所以11/13吋款式續航力相同；WiFi版可連續上網/睇片10小時左右，5G+WiFi版約可連續上網/睇片9小時。

各種尺寸容量方案及價錢

全新 11 吋 iPad Air 售價 HK$4,599 起；全新 13 吋的則 HK$6,299 起。 全新精妙鍵盤備有白色外觀，11 吋售價 HK$2,099；13 吋售價 HK$2,299。配備 M3 的全新 iPad Air 與適用於 iPad Air 的精妙鍵盤，即日起接受訂購，3 月 12 日 (星期三) 起發售。

11吋 WiFi版：128GB $4599/256GB $5399/512GB $6999/1TB $8599

11吋 5G+WiFi版：128GB $5399/256GB $6599/512GB $8199/1TG $9799



13吋 WiFi版：128GB $6299/256GB $7099/512GB $8699/1TB $10299

13吋 5G+WiFi版：128GB $7499/256GB $8299/512GB $9899/1TB $11499



此外，Apple 為全新M3 iPad Air 推出新版精妙鍵盤（magic keyboard），其定價亦比同系列其他舊款精妙鍵盤廉宜。

Apple 為全新M3 iPad Air 推出新版精妙鍵盤（magic keyboard）

M3 iPad Air 內建 iPadOS 18 系統、支援 Apple Intelligence 人工智能，更有先進的前置webcam、對應 Apple Pencil Pro 和 Apple Pencil (USB-C) 兩款觸控筆，如已經擁有舊筆，只是換新iPad，舊筆就可以繼續用。