Samsung Galaxy ZFlip 7 設計曝光？傳屏幕比例更高+摺痕更輕？｜根據外媒分享的渲染圖，Samsung即將推出的 Galaxy Z Flip 7 可能會配備全新的全螢幕外蓋設計，即睇詳情。



Samsung Galaxy ZFlip 7 設計曝光？

Samsung Galaxy Z Flip 系列一直以摺疊設計吸引消費者，近日有更多Samsung Galaxy ZFlip 7的資訊陸續曝光，不少人都十分關注這款新機的正式發表。

Samsung Galaxy ZFlip 7 設計曝光？(Onleaks x AndroidHeadline)

外媒OnLeaks 過去曾準確揭露 Pixel 8 Pro、Pixel 9 Pro 及 Nintendo Switch 2 等產品的設計，近日OnLeaks 與 Android Headlines 分享新的渲染圖根據洩漏資訊繪製，顯示 ZFlip 7 的外蓋螢幕尺寸為約 4 英吋，比 Motorola Razr Plus 的外蓋螢幕更大，提供更寬廣的顯示範圍。新機的外蓋螢幕將延伸至邊緣，並配備用於相機與閃光燈的挖孔設計，這讓 ZFlip 7 在設計上更接近主要競爭對手 Motorola Razr Plus。

Samsung Galaxy ZFlip 7 設計曝光？(Onleaks x AndroidHeadline)

傳屏幕比例更高+摺痕更輕？

Samsung Galaxy ZFlip 7 設計曝光？ (Onleaks x AndroidHeadline)

規格方面，據傳Flip7將搭載高通Snapdragon 8 Elite或三星自家Exynos 2500處理器，性能表現令人期待。在螢幕方面，Flip7內螢幕傳將採用6.8吋大尺寸設計，機身尺寸為166.6 x 75.2 x 6.9 mm，而相機凸起處厚度為9.1 mm。而相機配置則由50MP主鏡頭和12MP超廣角鏡頭組成。而記憶體與儲存空間方面，Flip7將配備12GB RAM，並提供256GB與512GB兩種儲存容量選擇，滿足不同用戶的使用習慣。Android Headlines 預計新機將配備 12GB RAM，並提供 256GB 或 512GB 儲存空間選項，預計起售價為 1,099 美元（約8540港元）。