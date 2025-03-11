手機被NFC隔空盜刷？大陸博主為流量做假 官方澄清+追究法律責任｜早前有幾位中國網紅，為了搏取流量，在網上發佈影片，指手機因為開啟了「碰一碰」的NFC支付功能，在路上被人用POS機盜刷金錢，更上演報警、找回疑犯及追討損失的情節，引起大量網民不安，近日國家「公安部網安局」則在網上澄清相關謠言，而三人亦被追討法律責任。



「手機被NFC隔空盜刷？大陸博主為流量做假」

部網安局」公眾號公布了一則關於「公布10起涉民生等領域謠言案件」的消息，其中一宗案件涉及「吳某課」等人編造並傳播「手機NFC被隔空盜刷」的謠言。這起事件令公眾擔憂對手機支付安全的擔憂，並對公共秩序造成擾亂。

近日國家「公安部網安局」公眾號公布了一則關於「公布10起涉民生等領域謠言案件」的消息，其中一宗案件涉及「吳某課」等人編造並傳播「手機NFC被隔空盜刷」的謠言。這起事件令公眾擔憂對手機支付安全的擔憂，並對公共秩序造成擾亂。(公安部網安局公眾號)

公安澄清+追究法律責任

據公安部網安部門調查，吳某課、高某、應某達等三人為了吸引粉絲和流量，在多個社交平台上發布影片，稱其助理在用餐後使用了「碰一下」支付方式結賬，隨後在將手機放回口袋時，被一名陌生人使用偽裝的POS機盜刷了500元人民幣（約港幣 537 元)。影片中還展示了他們通過報警追回款項的過程。隨後，影片中還虛構了報警、找到嫌疑人並追回損失的情節。這段虛假信息在網絡上迅速傳播，引發了公眾對手機支付安全的恐慌，而他們已被依法追究法律責任。

據公安部網安部門調查，吳某課、高某、應某達等三人為了吸引粉絲和流量，在多個社交平台上發布了一段視頻，內容聲稱某人因手機開通了「碰一碰」支付功能，導致在路上被他人利用POS機隔空盜刷，造成了資金損失。(央視新聞)

對此，支付寶解釋，「碰一下」支付功能會根據不同的支付場景和交易風險控制等因素進行支付方式調整。只有當手機解鎖時，才能進行支付，未解鎖的手機不會無故付款。此外，針對大額交易和高風險交易，系統會要求用戶通過密碼、指紋或面容識別等方式進行再次確認，以確保支付安全。

對此，支付寶解釋，「碰一下」支付功能會根據不同的支付場景和交易風險控制等因素進行支付方式調整。只有當手機解鎖時，才能進行支付，未解鎖的手機不會無故付款。