日本3月11日，女性直播主最上愛（最上あい）在東京新宿區街頭街頭直播期間，遭一名男子用刀襲擊，身中多刀送院後證實不治。事件不單令人反思在網上實時透露個人身處位置有多危險，而就算不是YouTuber或網紅，平時使用社交平台時亦有4招可保私隱，防止被有心人肉搜跟蹤。



由Facebook、Twitter、IG、Threads，現代人喜歡在社平台與陌生人分享生活點滴，但如果過度透露個人情報，甚至即時分享身處位置，都有機會吸引到可疑人士跟蹤。且如今在網上「以圖搜圖」的方法太多，使用社交平台分享日常生活時若不加注意的話，原來很容易就能被人特定出姓名以至地址等個人私隱，甚至一張照片就足以「起底」。

日本女性直播主最上愛（最上あい）在東京街頭街頭直播期間，遭男子用刀襲擊不治。

南韓知名實況主企鵝妹（柳允進）2023年在台灣進行徒步環島直播，亦曾在宜蘭區被幪面男子（圖左）跟隨逾4小時，好在後尾被警方阻止。

南韓知名實況主企鵝妹（柳允進）2023年在台灣進行徒步環島直播，亦曾在宜蘭區被幪面男子（圖左）跟隨逾4小時。

自拍小心「劇透」個人地點情報

別以你不是YouTuber，沒有實時直播就掉以輕心，日本朝日電視台曾在特備節目中指出，日本有所謂「SNS特定屋」服務提供，內容是跟據某人在Facebook、Twitter等社交平台或其他網站上傳的照片來分析該人的個人資訊，找出照片拍攝的位置以至其居所等個人情報，收費可低至5000日圓，人人自危！在節目中有個例子，原來日本所有電線桿都寫有地址和編號，只要照片有電線桿入鏡就有很大機會得知照片拍攝的位置。香港燈柱未必一樣，但仍要小心不要讓這類地址情報「入鏡」。

一張相就已能透露大量個人訊息

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女網紅教路：Latergram是常識

所謂「Latergram」即是網紅隔了半天、一天才出po分享「我正在做甚麼」時，永遠不要實時自爆身處位置。記者自己認識一些香港女性偶像，就曾沒有做好「Latergram」，自爆正身處某某百貨公司，最終引來狂迷粉絲去「相識」，令私隱受損。

相片藏大量個資｜一粒食物都出事

原來現在的手機相片解像度高，別說相片中拍到地址，有時連相中陽光、影子也會透露情報，例如看電線桿的影子推測照片時間，計算出事主某時某地出現的習慣；之後家中自拍時忘了P走窗上觀景，被人利用建築物外觀、窗戶數量等等，連你住幾樓都計好，就有機會出事。

文字Post也中招｜防人之心不可無

另外不單是照片，文字帖文也能透露大量個人訊息；例如若寫上今日下雨、昨天地震、鐵路停駛等，便可以縮小其特定範圍。一次半次的話或者未必足夠，但若果重覆這類帖文，在多次情報比對之下便有機會特定出居住或工作的地點。

而事實上過去一兩年已有多起藉由照片及社交平台帖文等的資訊特定出住所位置、繼而對其非禮或進行爆竊的事件，可見從照片特定個人資訊不單非常可能，更已有人利用作犯罪工具。

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專家教4招防被起底保障個人私隱：

1：上傳風景照時，就不要上傳包括自己身影在內、而是只上傳風景的照片。

2：自拍可用貼圖遮蓋臉容，背景打格以免被分析照片拍攝位置。

3：拍攝和上傳照片時間要錯開，不要被人計算出自己的作息規律和行動範圍。

4：想真正保障個人私隱，終極方法就是不要在社交平台上分享照片、個人情報。

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