iPhone 16e藍牙音訊問題頻傳！用戶抱怨常卡頓斷線 暫用１方法緩解｜iPhone 16e推出了兩週，不少用戶反映使用時有藍牙音訊問題。在藍牙播放音訊時出現卡頓或斷線的情況，網民更研究了一個方法緩解。



iPhone 16e藍牙音訊卡頓或斷線

根據Apple Support Community、Reddit和X等平台上的用戶投訴，當iPhone 16e連接至藍牙喇叭時，音訊會不時出現卡頓或斷線。有用戶表示，即使將iPhone 16e更新至最新版本iOS 18.3.2，問題仍然存在，似乎並未解決藍牙音訊問題。未來4月推出的iOS 18.4是否能解決這一問題仍是未知數。

網民討論iPhone 16e藍牙音訊卡頓或斷線 (reddit)

iPhone 16e藍牙音訊卡頓或斷線 (資料圖片)

用戶推測問成因：多設備同時連接

部分受影響的用戶指出，這情況傾向出現在iPhone 16e同時連接多個藍牙配件時。例如，當設備同時連接藍牙耳機和智能手錶時，音訊卡頓的情況更為明顯。這可能與多設備資源分配或藍牙處理有關。

用戶推測問成因：多設備同時連接 (資料圖片)

網民自研1方法緩解

目前Apple尚未就此回覆，網民發現了成因之後，嘗試在聽音訊時關閉多餘的藍芽連接設備及手環，發現問題會有助緩解。