輸錯iPhone密碼多少次會被長鎖？原來有這安全機制　2方法救回

手殘iPhone一直輸入錯密碼該怎麼辦？為了避免手機遺失被陌生人暴力破解之後盜用，iPhone設有一項安全機制，當密碼多次輸入錯誤後，會強制延長鎖定時間。而外媒曝光，若是真的忘記iPhone手機密碼，還有一招解救方法。



根據外媒《9meters》報導，iPhone本身系統內建的6碼密碼解鎖，是蘋果為保護用戶隱私與資料安全而設計。iPhone密碼輸入錯誤1至5次時，用戶可以立即重試；但若第6次輸入錯誤，iPhone將會鎖定1分鐘；第7次輸入錯誤，鎖定時間更延長至5分鐘；第8次輸入錯誤，鎖定時間則延長至15分鐘；第9次和第10次輸入錯誤，鎖定時間更長達1小時之久。

iPhone密碼輸入錯誤超過的對應次數，與被停用的時間。（TVBS提供）

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報導稱，若是真的忘記iPhone手機密碼，目前用戶可以使用Apple ID重設，進入「忘記密碼？」選項，接著輸入Apple ID資訊來重置密碼。

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這項功能在iOS 13.4後開始支援；另一種方式是透過iTunes恢復裝置，將iPhone連接至電腦進行完整重置，但這將「清除所有數據」，用戶需特別留意。

為避免遺忘密碼造成不便，iPhone用戶可定期透過iCloud或電腦備份，同時也可考慮使用Face ID或Touch ID等生物辨識功能來解鎖iPhone，減少因輸入錯誤密碼而被鎖定的風險。

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