家居寬頻格價2X1000M光纖計劃｜HKT/HKBN/有線 3大電訊商月費比拼｜現代人無論打機還是工作都離不開網路，今次記者為整理了3大電訊商HKT/HKBN/有線的2X1000M 月費計劃價錢比較，即睇詳情。



1.有線電視—$199/月

有線電視的1000M 光纖入屋月費計劃月費為$119/月。2X1000M光纖寛頻計劃正價為$199/月，記者查詢時有限時優惠 $108/月，合約為3年，會提供一段時間免費使用後，才正式開始計算月費，簽約時需先支付$428，當中包括首月月費$128，以及$300安裝費預繳。當服務期生效後，這預繳的$300會由第10至16個月，分6期每月$50，當作月費回贈退回用戶戶口。計劃只包括入屋Modem，用戶需自行準備 WiFi Router。

有線電視的1000M 光纖入屋月費計劃月費為$119/月

2.HKT—迎新優惠二選一：2000Club 積分/豁免安裝費

HKT旗下的網上行 2X1000M 月費計劃：$198/月／30個月承諾期，服務包括NETVIGATOR SHiELD服務計劃：內含物聯網裝置防護、抵禦網絡釣魚和惡意網站、Norton Security電腦保安服務。簽約可二選一揀選迎新禮品：包括$0安裝費 及 2000 Club 積分。優惠適用於指定屋苑新用戶，並於申請日期前3個月內沒有安裝過任何網上行寬頻服務申請。

HKT—迎新優惠二選一：2000Club 積分/豁免安裝費

HKT—迎新優惠二選一：2000Club 積分/豁免安裝費

3.HKBN—365彈性生效日期

HKBN的2000M光纖寛頻計劃月費為$199/月，24個月合約期。需預繳$200，第1至4個月每個月回贈$50。另外豁免 $680安裝費，另外還附送SAFE 網絡安全防護及防毒軟件。值得一提HKB提供「365日彈性生效日期」，即可以先簽約，等你原有的上網服務合約完結後正式轉用HKBN服務，最多可以等365日。