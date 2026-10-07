香港 5G 家居寬頻市場價格防線正式失守，2026 年最新市場底價已下探至 $78。免拉線、免安裝費用，只要插上電源即可全屋供網，成為村屋、唐樓住戶以及租屋一族的上網首選。為了方便比價，以下整理 2026 年香港 6 大電訊商 5G 家居寬頻的最新官方定價、路由器安排及公平使用條款（FUP）等核心細節。



5個家居寬頻的理由

優點1：為偏遠地區用戶提供更多上網方案選擇

電訊公司因成本及地理問題，難以在偏遠地區、單幢村屋、舊樓架設光纖系統，選用5G家居寬頻即可跳過此物理障礙。

優點2：DIY不用等師傅安裝

5G 家居寬頻不用約師傅上門拉線裝機，簽約後從電訊商處取得 5G SIM 卡以及5G WiFi路由器，回家即可輕鬆自行設置。

優點3：不怕家中有「死位」

由於5G路由器不用駁LAN 線限制擺設位置，用戶可自由將之擺到家中不同位置使用，不怕出現「死位」，隨時加強特定位置的 Wi-Fi 接收狀態。

優點4：不用與同座用戶「爭網用」

大部份舊式「光纖到廈（FTTB）」或銅線上網，往往是同一棟大廈住戶共享頻寬，多人同時上網容易出現塞車；而真正「光纖入屋（FTTH）」通常為獨立專線，5G寬頻則是利用無線基站分流，可避免與同大廈用戶爭奪資源。

優點5：有短約選擇

一般LAN線WiFi上網都需要簽24個月或以上的月費合約，相反5G家居寬頻就有一些短合約提供，比如今次格價中，最短簽 12 個月就有得用。

1. 3HK（三香港）：$78 破底價，合約期內包 Router

3HK 現時主打 $78 月費方案，簽約 48 個月。最大殺手鐧是免費贈送 Wi-Fi 6 路由器，完約甚至毋須歸還。每月包 300GB 全速數據，其後限速。這比一年前動輒過百元的月費門檻，大幅降低。



重點分析：3HK 的 $78 方案需要簽署 48 個月長約，適合居住環境相對穩定的用戶。其最大優勢在於完約後路由器歸用戶所有，毋須退還，性價比高。

3HK 5G 家居寬頻月費詳情 方案類型 月費 合約期 路由器安排 數據用量上限 (FUP) 長約超值 Plan $78 48 個月 免費借用 Wi-Fi 6 Router（完約免還） 每月 300GB 全速，其後限速 標準靈活 Plan $88 24 個月 免費借用 Wi-Fi 6 Router 每月 200GB 全速，其後限速

1. 3HK（三香港）：$78 破底價，合約期內包 Router

2. CMHK（中國移動香港）：$88 方案升級 Wi-Fi 7 Router

中國移動香港（CMHK）維持極高性價比戰略。翻查 ezone 的 2026 年最新比較，CMHK 將硬體規格提升至 Wi-Fi 7，數據用量上限亦提高至 350GB。針對偏遠地區，中國移動香港官方網誌 特別強調其 5G 頻譜能直接解決村屋無光纖入屋的死角問題。



重點分析：CMHK 的 $88 方案給予每月 350GB 全速用量，並配置 Wi-Fi 7 硬件，對於多裝置同時連線的家庭更具吸引力。

CMHK 5G 家居寬頻月費詳情 方案類型 月費 合約期 路由器安排 數據用量上限 (FUP) Wi-Fi 7 旗艦 Plan $88 48 個月 免費借用 Wi-Fi 7 Router 每月 350GB 全速，其後限速 標準 24 個月 Plan $108 24 個月 免費借用 Wi-Fi 6 Router 每月 250GB 全速，其後限速

2. CMHK（中國移動香港）：$88 方案升級 Wi-Fi 7 Router

CMHK 12個月「一口價」5G寬頻計劃

中移動香港除了一般5G家居寬頻月費計劃，獨有「一口價」5G寬頻計劃，只需一次支付： HK$1,680（包含 12 個月合約期內的所有基本服務費／平均每月為 HK$140），即可享每月提供 350GB（其後限速）的本地全速 5G 數據。並免費提供 Wi-Fi 6 路由器（合約期內有壞包換、完約要歸還。）

3. SmarTone（數碼通）：網絡口碑勝出，需注意機費安排

SmarTone 憑藉網絡穩定度累積不少口碑，其 $98 基礎月費多年來維持不變。但需要注意的是，該基本月費並不包含路由器租金。



重點分析：若身邊已有現成的 5G Router，SmarTone 的 $98 純 SIM 方案非常靈活；若要租借 Router，實際月費為 $148。

SmarTone 5G 家居寬頻月費詳情 方案類型 月費 合約期 路由器安排 數據用量上限 (FUP) 自主自備 Router Plan $118 24 個月 不包 Router 每月 200GB 全速，其後限速 一站式包機 Plan $168 30 個月 免費借用 Wi-Fi 6 Router 每月 300GB 全速，其後限速

3. SmarTone（數碼通）：網絡口碑勝出，需注意機費安排

4. HKBN（香港寬頻）：「淨 SIM」與「連機」雙軌整合

香港寬頻（HKBN）官方網站 顯示，HKBN 採取雙軌銷售策略，將純 SIM 卡與包含路由器的方案明確劃分。



重點分析：HKBN 的入場門檻相對偏高。如果家中有現成路由器，月費為 $118；若需要包含硬體，月費則達 $168。

HKBN 5G 家居寬頻月費詳情 方案類型 月費 合約期 路由器安排 數據用量上限 (FUP) 自主自備 Router Plan $118 24 個月 不包 Router 每月 200GB 全速，其後限速 一站式包機 Plan $168 30 個月 免費借用 Wi-Fi 6 Router 每月 300GB 全速，其後限速

4. HKBN（香港寬頻）：「淨 SIM」與「連機」雙軌整合

5. csl：定位中高階，主打市區網絡覆蓋

csl 在 5G 家居寬頻市場定位中高階，月費主要維持在 $168 左右，主打多人在線體驗與廣闊的覆蓋率。



重點分析：雖然價格高於 3HK 與 CMHK，但 csl 在繁忙時段的網絡調配能力相對穩定，適合對網速有較高要求的市區或大型屋苑用戶

csl 5G 家居寬頻月費詳情 方案類型 月費 合約期 路由器安排 數據用量上限 (FUP) 尊尚 5G 家居寬頻 $168 24 個月 免費借用 Wi-Fi 6 Router 每月 250GB 全速，其後限速

csl｜送1個月月費

Cuniq｜回贈後每月 HK$109

Cuniq 是中國聯通的 5G 家居寬頻計劃，HK$109 月費／24個月約（未計HK$18 行政費），簽約時必須同時購買路由器。其優點是沒有地址限制，收機後搬到香港任何地方都可自由使用。



重點分析：簽約時需同時購買路由器，相關預繳費用會以月費回贈形式退還。

Cuniq 5G 家居寬頻月費詳情 方案類型 月費 合約期 路由器安排 數據用量上限 (FUP) 尊尚 5G 家居寬頻 HK$109（需另付$18行政費） 24 個月 簽約時需同時購買路由器 每月 200GB 全速，其後無限限速

5G 家居寬頻 簽長約前必問的 3 個重點問題

選用 5G 家居寬頻，絕對不能只看價錢。無線訊號極易受大廈座向、樓層高低甚至天氣遮擋影響。同一屋苑的 A 座與 B 座，網速可以差天共地。簽署 24 個月或以上的長約前，先認清以下三個核心。

1：晚間黃金時段窗邊測速了嗎？

5G 寬頻的生死，取決於路由器放置處的接收強度。簽長約前借用使用相同電訊商網絡的親友5G手機，在晚上 8 點至 11 點的網絡擠塞時段，站在家中預計擺放路由器的窗邊進行 Speedtest 測速。若 Ping 值過高或速度慘不忍睹，這家電訊商便可直接剔除。

2：是否設有「7天冷靜期」？

網上宣傳的「高達 500Mbps」在現實中往往會打折扣。務必向銷售人員核實合約是否附帶最少 7 天的免費試用期。收到機的頭幾天，全家盡情煲劇、下載檔案。一旦發現頻繁斷線或嚴重跌速，必須在期限內無條件退機終止合約。

3：FUP 限速門檻真的夠用嗎？

魔鬼藏在數據用量裡。各大電訊商標榜的「無限上網」，往往設有 200GB 或 350GB 的公平使用量（FUP）限制。觀看一部 4K 電影大約消耗 15 至 20GB，下載一隻 PS5 遊戲動輒超過 100GB。若全家人同屬重度用家，200GB 的額度可能一星期便會耗盡。超額後網速被鎖死在 10Mbps，屆時連看 YouTube 1080p 都可能出現緩衝。