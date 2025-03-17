為了玩《魔物獵人 荒野》砌打機電腦？《MHW》對電腦硬件的要求較高，很多人都對砌機沒有概念，只知道 5080 顯示卡很強，但要配什麼 CPU﹑主機板，甚至火牛都不太了解。砌一部機所費不菲，去電腦鋪又怕做「水魚」，應該如何是好呢？消委會最新一期的《選擇月刊》找來 10 間提供網上砌機服務的商戶，比較零件選購與組裝、送貨，以及退換貨安排等方面的詳情和收費。



消委會找來香港 10 提供網上砌機服務的商戶，包裝正都﹑飛馬﹑法奧等，測試一連串的砌機服務。消委會發現光是砌機網也有使用方便程度差異，當中特別提及：「正都電腦官網要先選零件才會顯示價錢」，就為做法不方便消幀者比較不同組合的價格。同時， 10間商戶都有提供不同價格的電腦組合，消委會建議可用預設組合為起步點，再獨立更改部分硬件，可以減少選錯硬件的情況。

消委會10間網上砌機服務評測

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測試中有一點值得一提，消委會測試商戶對有兼容性問題的組合的反應時，沒想到有高達 5 間商戶能找出硬件列表中的全部 7 類兼容性問題，包括2000Fun﹑正都電腦﹑法奧﹑形寶電腦﹑環球電腦服務有限公司，並且全部 10 間都有為兼容性問題更正有關配置。這個測試結果基本上可以令買家比較放心，起碼就算因為不熟悉硬件而選擇了有兼容性問題的組合也好，商戶亦能針對性更正配置。

砌機費相差逾3倍

除了各個硬件有價格的差異外，商戶大多會為砌機收取或多或少的費用，全部10間公司的砌機費都已包括安裝零件、整理線材、安裝驅動程式和測試電腦系統，最基本的組裝收費由$80～$350不等，相差逾3倍。

消委會建議

在砌機前，應先向商戶查詢自選之電腦配置，以確保零件互相兼容。如果在網站上找不到庫存狀況，應先向商戶確認存貨，以及查詢是行貨還是水貨。在收貨後，也應該要錄影整個開箱過程及檢查零件有否損壞，同時盡可能要求即場測試，以避免電腦有任何損壞。