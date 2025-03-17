iPhone 17 Ultra 來年現身｜會否採用摺疊屏？網傳3大奢華亮點｜iPhone 16 系列重點針對強化AI軟件服務，多於機身設計及硬件新看點，令人以為Apple 已經不再跟Android機鬥奢華誇張機身設計。外媒《9to5Mac》近日卻忽然爆料，指有傳Apple 繼將SE4 重新定位成iPhone 16e後，下年會將 iPhone 17 Pro Max 升格為更高級的iPhone 17 Ultra，它不再單純是 iPhone 17 Pro 的「大屏版」，將有3大奢華亮點，吸引高端使用者花錢追捧。



正式踢走「藥丸屏」動態島

由於iPhone 整個生物認證付費系統Apple Pay 有賴於推出以來一直安全可靠的「Face ID」人臉識別系統，所以之前幾代iPhone做不到完全「全屏幕」，總是有「M字額」瀏海，又或是有個藥丸型的「動態島」。據傳 iPhone 17 Ultra 將率先改用全新「超透鏡」技術使 Face ID 偵測模組變小，令到「動態島」更窄更細粒。

iPhone 17 Ultra 來年現身

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Ultra級名錶錶冠旋轉掣

有傳為配合Apple Watch Ultra 超有型的錶冠旋轉掣，iPhone 17 Ultra同樣會有機邊加一個使用貴金屬、名錶級精細切割的「錶冠旋轉掣」。

iPhone 17 Ultra 有名錶錶冠級旋轉掣

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重厚機身防性式｜續航力

同時Apple 打算將新機增厚至 8.725mm，雖然更重厚的手感非人人接受，但卻能做到更大電池容量、更好的保護性，並提供更長續航表現。

iPhone 17 Ultra 重厚機身防性式｜續航力

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12GB記憶體處理AI運算

為了快速處理A功能「apple intelligence」，除了更強大的CPU外，有傳iPhone 17 Ultra 將搭載高達 12GB 的系統記憶體。而為了在運算AI功能、處理多邊型遊戲時更流暢，蘋果亦可能在新機內加入更強的熱板系統。

iPhone 17 Ultra 12GB記憶體處理AI運算

未必是摺屏機

似乎Apple最強蘋果分析員郭明錤指Apple從未放棄做摺屏iPhone，首部iPhone摺機將於2026年底或2027年初面世，但它並不會是iPhone 17 Ultra，Apple更傾向於以iPhone摺機取代mini成為「輕巧之選」。