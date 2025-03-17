Siri個性化功能升級推遲　未能定推出時間　分析師：明年或更遲

蘋果公司在2024年的全球開發者大會上首次公布了多項個性化Siri功能，但截至目前，這些功能的正式推出已被推遲。儘管蘋果官方尚未明確這些功能是否僅為概念展示，但據一位知名科技記者透露，目前這些功能在蘋果內部已至少達到半可用狀態。



據悉，蘋果Siri部門的高級總監羅比·沃克（Robby Walker）近期在一場Siri團隊全員會議上展示了部分個性化功能的實際運行情況。

蘋果Siri要變得更聰明

+ 10

演示中，Siri能夠根據指令找到用戶的駕照號碼以及特定孩子的照片。此外，Siri還可以通過語音精確操控應用程序，例如在郵件中嵌入內容、添加收件人並進行其他修改。

不過，沃克也坦承，這些功能目前僅能在大約三分之二到80%的時間內穩定運行。蘋果當前的主要任務是確保這些功能不僅能夠實現基本操作，還能達到流暢且可靠的標準，以滿足消費者的使用需求。

延伸閲讀：iPhone 17系列辨識度高 Air版輕裝上陣 更有自研C1數據機晶片（點擊連結看全文）

+ 10

蘋果方面表示，個性化Siri功能預計將在「未來一年」內推出，但並未提供更具體的發布時間。一旦上線，Siri將迎來全面升級，包括對用戶個人情境的理解能力、屏幕感知功能以及更深入的應用內控制。例如，在去年的全球開發者大會主題演講中，蘋果曾展示了一位用戶通過Siri查詢母親航班訊息和午餐預訂計劃的場景，這些數據均來自郵件和訊息應用中的內容。

值得注意的是，蘋果在其最新款iPhone產品頁面的說明中提到，Siri的個人情境理解、屏幕感知和應用內操作功能正在開發中，並將通過未來的軟件更新向用戶開放。

有分析人士指出，這些功能可能要等到明年甚至更晚才會正式推出。近期也有相關報道提到，蘋果可能計劃在2026年左右完成這一功能的部署，這意味着用戶或許需要等到iOS 19.4或更高版本才能體驗到這些新特性。

延伸閲讀：蘋果發布多款新品後 多款產品逐步退出舞台 連iPhone 14也停產（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】