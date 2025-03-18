禁睇Pornhub｜加拿大疑報復特朗普貿易戰｜美國網民：有VPN使乜驚｜最近，加拿大和美國之間的關稅戰越演越烈，而這次的戰場竟然延伸到了成人網站Pornhub！有加拿大人發起聯署，要求加拿大政府採取行動禁止美國使用。不過，網友們的反應卻十分搞笑，不少人調侃：「當VPN冇到？」



加拿大人的「核武」：禁Pornhub！

加拿大網紅Puzhitsky在Instagram上發布了一段搞笑影片，扮演一位加拿大政治家，聲稱禁止美國人訪問Pornhub是加拿大的「終極武器」。他表示：「如果我們能做到這一點，貿易戰就結束了，根本不需要再談判。」這段影片迅速走紅。

加拿大網紅Puzhitsky在Instagram上發布了一段搞笑影片，扮演一位加拿大政治家，聲稱禁止美國人訪問Pornhub是加拿大的「終極武器」。(@mattpuzhitsky)

Pornhub是全球最受歡迎的成人網站，而美國是其最大的流量來源，每月有超過300萬次訪問。如果加拿大真的採取行動，這無疑會對美國人造成「巨大衝擊」。

聯署出爐：和平而強力的反擊？

在Puzhitsky的提議引發熱議後，有人真的發起了一份聯署，呼籲加拿大政府禁止美國人使用Pornhub，作為對美國關稅政策「和平而強力」回應。目前，這份聯署只獲得了幾十個簽名。

在Puzhitsky的提議引發熱議後，有人真的發起了一份聯署，呼籲加拿大政府禁止美國人使用Pornhub，作為對美國關稅政策「和平而強力」回應。

Reddit網民神回覆：當VPN冇到？

在Reddit上，網友們的討論更是充滿了幽默感。一位網友寫道：「他當VPN冇用嗎？」亦有不少網友調侃：「網上到處都是成人影片，世上不止pornbun一個網站啊！」、「VPN 銷售量上升了」、「這根本是奧本海默」。

一位網友寫道：「他當VPN冇用嗎？」(Reddit)

亦有不少網友調侃：「網上到處都是成人影片，世上不止pornbun一個網站啊！(Reddit)

「VPN 銷售量上升了」(Reddit)