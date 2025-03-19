大陸公司用AI Cold Call日打10萬通電話+文字回覆 更用手段規避監管｜近年隨著AI技術的發展，許多企業開始在不同商業場景中使用AI。近日，央視報道揭露了多家大陸公司利用AI技術進行大規模電話推銷，甚至達到日打10萬通電話的驚人數字。這些公司不僅效率遠超人工，還通過技術手段避規管，引來關注。



大陸公司活用AI做Cold Call 日打10萬通電話+文字回覆

根據央視報道，上海智優擎網絡科技有限公司等多家企業被點名，這些公司利用AI技術，通過真人錄音合成語音，每天自動撥打數萬次Cold Call。這種技術不僅降低了人力成本，還大幅提高了撥號效率，甚至有公司宣稱一天可撥打10萬通電話。 AI是否已經成為這些公司濫用？

然而，這些公司並未獲得消費者的同意，擅自撥打營銷電話，這在內地法律中被視為違法行為。根據《中華人民共和國民法典》第1033條，未經消費者同意撥打營銷電話屬違法，相關監管部門可對涉事企業進行封號及處罰。

大陸公司活用AI做Cold Call 日打10萬通電話+文字回覆 （AI生成圖片）

有公司宣稱一天可撥打10萬通電話（央視報導）

技術規避監管：偽裝成本地號碼

報道指出，這些公司不僅利用AI技術進行電話推銷，還通過虛擬運營商提供的非實名「小號」規避監管，甚至偽裝成本地號碼以提高接聽率。消費者往往難以分辨這些電話的來源，導致無意中接到大量推銷電話。 這種技術手段讓監管部門在執法時面臨巨大挑戰。

例如，上海智優擎網絡科技有限公司就曾宣稱，其AI系統可以精準標註個人信息，並提供按地區、行業篩選數據的功能，讓客戶能夠「精準獲客」。這種技術雖然提高了營銷效率，但卻侵犯了消費者的隱私權。

技術規避監管：偽裝成本地號碼（央視報導）

上海智優擎網絡科技有限公司就曾宣稱，其AI系統可以精準標註個人信息，並提供按地區、行業篩選數據的功能，讓客戶能夠「精準獲客」（央視報導）

AI訓練的對答（央視報導）

曝光後的反應：公司大門緊鎖

隨著事件曝光，上海市市場監管部門迅速展開調查。執法人員到場時，發現智優擎公司大門緊鎖，僅有三名負責人在場，且無法聯繫到法定代表人。 這是否意味著公司已經開始「跑路」？ 執法人員隨後聯繫大廈物業，但對方表示該公司近期少出現，且多次拒接電話。

與此同時，市場監管部門還發現該公司經營地址與註冊地點不符，確認其違規行為。執法人員當場扣押了部分涉嫌違法的設備，並表示將對涉事企業進行進一步調查。