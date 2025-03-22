小米平板Xiaomi Pad 7實測：靚屏幕＋高效能＋實用AI，二千餘元高性價比之選｜作為中階平板市場的熱門新作，小米最新推出的 Xiaomi Pad 7（非 Pro 版本）以港幣 $2,499 起的定價，搭載 3.2K 144Hz 屏幕、Snapdragon 8s Gen 3 處理器及小米 HyperOS 系統，究竟能否在娛樂與生產力之間取得平衡？記者實機試玩一個星期體驗，從外觀、屏幕、效能、續航到 AI 功能，分析其優缺點。



外觀設計：輕薄便攜，鍵盤配件實用加分

Xiaomi Pad 7 延續系列簡約風格，鋁合金機身僅重 500g、厚度 6.18mm，記者實測單手握持或放入背包都無負擔，加上可選購的鍵盤保護殼，整體重量仍保持輕盈，長時間攜帶工作或外出娛樂皆適合。而鍵盤手感亦相當不錯，可為用家提高打字體驗，鍵程手感貼近筆電。

性能表現：3.2K 144Hz 旗艦規格，日光下稍嫌不足

Xiaomi Pad 7 主打 11.2 吋 3.2K 解像度屏幕，支援 144Hz 更新率 與 Dolby Atmos 四揚聲器，官方強調色彩經過工作室級校準，實際試播 Netflix 影片，畫面銳利度、飽和度表現出色，尤其動態場景流暢無殘影，搭配機身四喇叭的立體聲效果，追劇沉浸感直逼高階平板。不過，屏幕亮度 800 nits，記者在室內使用雖足夠，但戶外強光下（如咖啡店窗邊）需手動調至最高亮度才勉強看清內容，屏幕比例為 3:2，文書處理時可顯示更多行數。

搭載 Snapdragon 8s Gen 3 處理器 與 12GB RAM，記者以《Geekbench 6》實測跑分為 單核 1907／多核 5216，屬中階水平。實際試玩《崩壞：星穹鐵道》設定 60fps 高畫質，戰鬥場景未見明顯掉幀；多工切換 5-6 個應用程式（如 Chrome、YouTube、文檔編輯）亦流暢不卡頓。儲存空間提供 256GB，一般用家都已經非常夠用，不過新機不支援 microSD 擴充。連接方面支援 Wi-Fi 7，如家中已升級無線網絡，就可以享受高速下載速度，實測下載 1GB 檔案約 20 秒完成。

內置 8850mAh 大電池，記者模擬一天混合使用（4 小時串流、3 小時文書、1 小時遊戲），剩餘電量約 30%，續航表現亮眼。充電方面支援 67W 快充，充電速度都算幾快。

打開打機加速設定，可令平板資源集中遊戲，令遊戲體驗更好

AI 生產力：實用功能加持，工作站模式有潛力

Xiaomi Pad 7 預載 HyperOS 系統，主打 AI 驅動的生產力工具，實測以下功能：

AI 執相：可自動移除照片背景路人或擴充畫面邊緣，效果自然，適合社交媒體快速修圖。

AI 計算機：手寫數學公式即時解答，學生族羣實用。

以及介面類似 PC，支援浮動視窗與多工分屏，搭配鍵盤後文書處理效率提升。

AI執相、擴圖都算十分實用

Xiaomi Pad 7 在 $2,500 價位帶幾乎沒有明顯缺點：旗艦級屏幕、充足效能、長續航與實用 AI 功能，降低入手門檻，適合學生、輕度辦公族或追劇黨。對多數用戶而言，Pad 7 已足夠「㩒用」。

