Nothing Phone (3a) Pro系列推出｜極簡設計全面升級｜價錢＋優惠

Nothing Phone (3a)升級版Pro系列推出｜一向大賣簡約型格設計的Nothing，今年最新Phone (3a)系列正式推出，包括了 Phone (3a)和 Phone (3a) Pro兩款機型。新機繼承了Nothing一貫的精簡設計風格，同時在相機、性能、電池等關鍵領域都有大幅提升。新機終於正式在香港推出，立刻為大家介紹新機特色以及售價優惠。



設計進化 更加精緻

全新的Nothing Phone (3a)系列延續極簡的設計風格，採用了升級的玻璃背板和內部結構對稱設計，觸感更加細膩優質。兩款手機均達到了IP64防水防塵等級，在防護性能上有了提升。

Nothing Phone (3a) Pro系列終於在香港正式推出

Nothing Phone (3a)的遠攝相機配備了強大的5000萬像素感光元件，加上f/2.0的光圈和2倍光學變焦，可以拍攝細節豐富的遠景照片。而Phone (3a) Pro的潛望鏡相機更是集光學影像穩定(OIS)、大型1/1.95英寸Sony LYTIA 600感應器等頂級配置於一身，3倍光學變焦可以帶來專業級別的人像拍攝。此外，兩款手機均支持高達60倍的超級變焦功能。在前置自拍相機方面，Phone (3a)配備了3200萬像素鏡頭，而Phone (3a) Pro則升級至50MP，並且支持4K視頻拍攝，夜拍性能也得到了大幅提升。

Nothing Phone (3a) Pro及Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a)系列採用Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3晶片，在CPU、GPU以及AI運算能力上都有了明顯提升。此外，兩款手機還配備了高達20GB的RAM Booster虛擬記憶體。電池方面，Phone (3a)系列均採用了5000mAh大容量電池，支持50W快充，可在20分鐘內充電至50%。

Nothing Phone (3a) 新顏色

顯示體驗全新升級

Nothing Phone (3a)系列採用了6.77英寸Full HD+大尺寸顯示屏，像素密度達到387ppi。螢幕刷新率高達120Hz，觸控採樣率更高達480Hz，在遊戲模式下甚至可達1000Hz，操作體驗非常順暢。螢幕亮度有了大幅提升，最高可達1300nits，在陽光下仍可清楚可見。峰值亮度更是獲得了131%的提升，達到3000尼特。

版面設計同樣簡潔

新機內置Nothing OS 3.1，基於Android 15的極簡操作系統。它在性能、實用性和可定制性方面都有了很大提升。Nothing OS 3.1提供了更多個性化的功能，用戶可以自由定制單色主題、隱藏應用圖標、重新排列應用等。此外，Phone (3a) Pro還支援eSIM功能。

另一大亮點是全新的Essential Space功能，這是一個AI驅動的隨手記筆記應用，用家只需按下側面的快捷鍵即可快速記錄想法和靈感。在未來幾個月內，它還將推出拍照捕捉、智能收藏等更多強大功能。

只需一按右邊專用鍵，便可以啟動Essential Space功能，即時cap下圖片及紀錄隨手記筆記。

新機售價及優惠

Nothing Phone (3a)系列將於3月11日起在香港各大零售店發售，Phone (3a) 8+128GB版為$2599，12+256GB為$2999。Phone (3a) Pro 12+256GB為$3999。此外，即時起至3月24日，購買Nothing Phone (3a)系列還可獲贈透明手機保護套（$199）和Nothing品牌斜揹袋（$299）以及CMF Buds Pro 2（預購3a）或CMF Watch Pro 2（預購Pro）為首購優惠禮物。