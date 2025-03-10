M3 iPad Air 2025評測｜高效能媲美iPad Pro＋新鍵盤手感一流

M3 iPad Air 2025開箱評測！高效能媲美iPad Pro＋新鍵盤手感一流｜今年Apple再次為iPad Air系列注入新動力，推出配置M3晶片的全新iPad Air。早在新機推出前，記者已搶先試用了這款全新產品幾天，發現不僅在核心性能上有顯著提升，同時亦有嶄新配件加持，為果迷帶來更好的使用體驗。



M3 iPad Air 2025開箱評測，性能提升比想像中還要出色。

M3性能大升級

單看新機外表，與去年推出的M2版本差不多，可是新iPad Air換上強大的M3晶片後，整體效能有了大幅提升。記者首先利用Geekbench 6跑分，單核取得近3100分，多核心則約11700分，分別較上代（2600分／9300分）提升17%及20%。與去年滿血版M4的iPad Pro（10核心＋16GB＋1TB）相比，雖然仍有一定差距，但也最多只差15%左右，相信與256/512GB版本（9核心＋8GB）不會差超過10％下，可見M3的實力非同一般。

M3 iPad Air的跑分成續尚算不錯

當然單單跑分未必看出新機的效能升級有多強，在實際應用中，記者用Final Cut Pro剪輯一段4K 1分鐘的影片，上代M2版iPad Air gen片時間大約56s、今代M3版iPad Air大約48秒，而M4 iPad Pro則僅需39秒，雖然iPad Pro仍然有一定優勢，但M3的效能已非常接近頂級iPad Pro，亦比上代快近15％，剪片工作效率提升不少。

更重要的是，即使在3A大作如《原神》和《Death Stranding》等高要求遊戲中，因為M3 iPad Air效能提升，而且更對應光追等效果，調校至高質素畫面亦能保持50-60fps的流暢體驗，完全不輸於頂級筆電。

對應光追等效果，玩3A級大作完全沒有壓力。

當然，M3在AI人工智能和機器學習方面都比以往提升不少，因為M3的神經網絡引擎效能比M1提升60%，配合iPadOS 18的多項AI功能，如「相片」app的「清除」工具和「備忘錄」app的「影像魔術棒」，用家的工作和創作體驗更上一層樓。

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全新Magic Keyboard體驗

除了強勁的M3處理器，還為新iPad Air推出了全新的Magic Keyboard。這款全新鍵盤除了與iPad Pro同樣的懸浮式設計，更採用了更大的觸控板，以及14個專屬功能鍵，大大提升了操作體驗。鍵盤手感出色，雖然不及MacBook Pro的金屬機身，但材質仍然令人感到相當優質。按鍵手感同樣出色，比接觸式屏幕更適合長時間打字作業。觸控板則非常出色，支援多指觸控手勢，操作靈活自然。

全新iPad Air的Magic Keyboard（左），與iPad Pro的鍵盤（右）設計同出一轍。

記者利用鍵盤無論打字，或工作剪片，都比以前的鍵盤更出色，按下去每一粒字的回彈反應與一般MacBook鍵盤無異，手感極佳。

加入Trackpad的操作反應十分快，與MacBook手感無異

如果比上代iPad Air的專用鍵盤（右），新鍵盤明顯手感出色好幾倍。

不過這款鍵盤的一大缺點就是重量偏重，記者手上的13吋版本約750克，加上iPad Air自身重量合起來近1.3kg，確實略微有些吃力。相比之下，M4 iPad Pro加上同款鍵盤才1.03kg，顯得更為輕便。

這款全新Magic Keyboard無疑大大提升了iPad Air的工作能力，無論是打字、設計還是剪片，都帶來了筆電般級別的體驗，加上M3強勁的效能支持，堪稱是目前最出色的iPad外接鍵盤。

M3 iPad Air與M4 iPad Pro

什麼用家值得入手？

全新的iPad Air M3無疑是一款非常出色的平板電腦。M3晶片不僅在性能上遠超上代，更接近M4 iPad Pro，在日常工作、創作以及3A遊戲等需求下，表現出色無比。同時全新的Magic Keyboard也為iPad Air帶來了筆記本級別的生產力，無論是打字、設計還是剪片，都有非常出色的體驗。

今代M3 iPad Air最大特徵是，機身不再有iPad Air的字樣（下）。

儘管相比M4 iPad Pro，M3 iPad Air在效能和重量上略有不如，而且屏幕未對應120Hz以及最高只對應500nits。在Apple Pencil繪畫的反應及筆觸感覺體驗差一點，但它所提供的性價比無疑更出色。11吋版本$4599港元起，13吋版本$5799起，遠低於iPad Pro的近8千元及1萬多元。如需要有高效能平板，又不想付出近萬元的價錢果迷，無疑今代iPad Air是一個非常不錯的選擇。