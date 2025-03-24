根據天文台預測，本週相對濕度高達95%以上，又來到衣物難乾、地板濕滑、霉味瀰漫等困擾接踵而至的回南天。然而，台電近期特別提醒民眾，即便在濕度如此之高的天氣條件下，仍有兩種情況不適宜長時間開啟抽濕機，否則可能因用電不當造成安全風險。



首先，長時間使用抽濕機而水箱未及時清空、內部濾網積塵嚴重或電線老化外露，這些都可能埋下潛在的火災危機。台電指出，有不少案例皆發生於屋主不在家、抽濕機無人看管的情況下。由於水滿後未即時停機，造成水箱溢水，引發機體內部短路；再加上電源插座長時間負載或電線出現破損，極易導致起火。

因此，在使用抽濕機時，應避免水箱過滿、無人看管使用。許多人習慣在出門上班前將抽濕機打開，期望回家時能享受乾爽的室內環境，卻忽略了這段時間若機器故障，根本無法即時處理異常情況。一旦電器過熱、短路，甚至發出異味或冒煙，後果可能不堪設想。台電提醒，當離開住宅，無論是短暫外出或長時間旅遊，都應將抽濕機電源關閉並拔除插頭，避免任何用電危機醞釀。

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另一個不宜長開抽濕機的情況，則是在「夜間睡眠時」。不少人擔心夜晚濕氣重，會影響睡眠質素或讓棉被發霉，因此睡前習慣開啟抽濕機至天亮。然而夜間人們正處於深層睡眠，無法察覺抽濕機的異常聲音、溫度升高或水箱溢出等情形，這也是過往曾有因機器過熱而起火，住戶卻因熟睡未察覺的意外案例。為了安全起見，建議在入睡前一至兩小時使用定時功能，或設定濕度目標，自動停機，切勿整晚無間斷地運行抽濕機。

除了這兩個關鍵的使用禁忌外，台電也呼籲用家平時應主動檢查抽濕機的安全機制是否正常運作。例如水箱是否具備「滿水停機」功能，並能在水滿時即時自動斷電。可透過模擬測試，在水箱加滿水的狀況下啟動機器，觀察是否會停止運作，若發現功能異常，應立刻停止使用並送回維修。此外，建議定期清潔濾網與機體內部，避免灰塵與濕氣堆積導致機件過熱。

在擺放位置方面，也要注意避免靠近窗邊、浴室門口或潮濕牆面，以減少抽濕機本體直接暴露於高濕環境中。此外，插座使用時應避免與其他高功率電器共用拖板，並確保插頭與插座緊密不鬆動。最好使用具備過載保護裝置的延長線，提升整體用電安全。