蘋果iPhone Flip可摺疊手機將成焦點？16nm技術省電續航時間長

儘管蘋果尚未官方確認可摺疊iPhone或傳聞中的可摺疊MacBook/iPad，但相關傳言持續不斷。最新消息稱，蘋果的可摺疊手機iPhone Flip顯示屏將更省電，有望成為未來頂尖的摺疊機。



據爆料，蘋果可摺疊機的顯示屏在功耗控制方面下足功夫，屏幕的集成驅動電路已從28nm工藝升級至16nm工藝。

iPhone Flip真的會推出？（youtube）

蘋果是否會推出iPhone Flip可摺疊手機呢？

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這一升級意味著晶片密度更高，能在保持性能不變的同時更加節能。對於可摺疊手機而言，顯示屏是核心功能之一，也是電池消耗的主要部分。因此，提高顯示屏的能效將顯著延長iPhone Flip的續航時間，甚至有可能使其電池壽命躋身最佳手機之列，這將是可摺疊手機領域的一項前所未有的成就。

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蘋果顯然在精心研發其可摺疊手機，但該產品面世可能還需等待兩年。與此同時，三星的Galaxy Z Fold7和Galaxy Z Flip7、Google的Pixel 9 Pro Fold等新款可摺疊設備預計將在今年晚些時候推出，而一加Open的後續產品則有望在2026年初面世。市場上已有眾多品牌推出可摺疊設備，但蘋果何時加入這場競賽仍是個未知數。

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