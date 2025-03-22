Benz全新純電CLA登場2025！羅馬全球首發AI智能與效能再創巔峰

平治（Mercedes-Benz）最近於「永恆之城」羅馬Villa Miani，為全球車迷帶來歷史性一刻：全新純電動CLA車型正式亮相！這款被譽為品牌史上「最智能、最高效」的電動房車，不僅搭載革命性MB.OS人工智能系統，更以800V超快充技術，重新定義電動車新標準。



羅馬首發盛況：名人雲集 跨界合作掀創意浪潮

Benz為呼應CLA的創新精神，特意將全球發布會打造成跨界文化盛典。現場星光熠熠，吸引音樂、時尚、電影界名人共襄盛舉，包括英國球星碧咸之子Romeo Beckham、美國歌手Camila Cabello、南韓歌手SOMI，以及驚喜表演嘉賓南非歌手Tyla。活動選址山頂Villa Miani，賓客俯瞰羅馬夜景之際，全新CLA優雅現身，瞬間成為全場焦點。

同步宣布啟動「Class of Creators」創意合作計畫，攜手格萊美提名饒舌歌手Ice Spice、瑞典設計師Gustaf Westman、《英雄聯盟》遊戲平台及Hot Wheels玩具車品牌，以CLA為靈感打造獨特藝術車款。這些聯名作品將於全年陸續曝光，展現平治融合科技與藝術的品牌DNA。

智能科技再進化：MB.OS系統整合Microsoft + Google AI

今次Benz全新CLA最大亮點莫過於搭載專屬「MB.OS人工智能增強系統」，成為全球首款同時整合Microsoft與Google AI的車型。新一代MBUX介面提供直覺化互動體驗，例如透過自然語言指令調整車內設定，或根據駕駛習慣主動推薦路線與娛樂內容。而且車廂配備全浮動式MBUX超級屏幕」，將儀表板、中控與副駕娛樂系統無縫串連，營造極簡卻奢華的科技氛圍。

800V超快充 + 792km續航 純電效能破紀錄

針對不少電動車車主最關注的充電效率，全新CLA採用800V高壓電氣架構，搭配新一代電池技術。官方指CLA 250+車型僅需充電10分鐘，即可補充325公里續航力，滿電最大里程更達792公里，輕鬆應付長途駕駛需求。

此外，Benz特別優化能源管理系統，透過AI預測路況與駕駛模式，動態調整電力分配，進一步提升能效表現。

可持續設計：40%碳減排 + 回收材料應用

為實踐環保承諾，全新CLA從生產到使用全面減碳。與燃油前身相比，其整體碳足跡減少40%，關鍵在於四大革新：

-再生材料比例倍增：車內熱塑料使用四倍回收料，其中50%為消費後再生材質。

-座椅全結構環保化：從表層覆蓋物、泡沫填充到底架金屬，每一層皆含回收成分。

-地板100%再生纖維：採用Econyl纖維製成，原料來自廢棄漁網與工業塑膠。

-供應鏈綠化：從零件製造到充電能源，全面導入二氧化碳減排措施，目標將碳足跡壓縮至三分之一。

外觀上，CLA延續品牌動感設計語言，新增「發光星徽水箱護罩」與「星形日間行車燈」，黑夜中辨識度極高，同時更顯得電動車未來感。