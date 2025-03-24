根據《彭博》科技記者 Mark Gurman 的最新爆料指出，Apple 計劃於 2026 年正式推出首款摺疊 iPhone，並將這項新產品納入 iPhone 18 系列。不同於傳統揭蓋式摺疊手機的設計，這款摺疊 iPhone 將採用類似 Samsung Galaxy Z Fold 的螢幕摺疊結構，具備一個外部螢幕以及一個可展開的內部大螢幕，展開後接近 iPad mini 的使用體驗。



最值得關注的是，Apple 可能會導入傳聞已久的液態金屬技術，用以解決目前摺疊螢幕普遍面臨的一大難題——螢幕摺痕問題。現階段多數摺疊手機即使再怎麼先進，長時間使用後中央摺疊處仍會出現明顯的摺痕，不僅影響觀感，也可能縮短螢幕壽命。

液態金屬（Liquidmetal）是一種兼具高度韌性與極佳延展性的合金材料，其特殊的分子結構讓它在受力時能更均勻地分散壓力，減少持續摺疊造成的永久變形。Apple 早在 2010 年便獲得液態金屬技術的獨家授權，儘管多年來僅在 SIM 卡托等小零件上應用，但此次或將首次大規模導入於螢幕支撐結構上，進而打造出真正無摺痕的摺疊式螢幕。

根據先前分析師郭明錤的預測，這款摺疊 iPhone 將配備一個 5.5 吋的外部螢幕，以及一個 7.8 吋的主螢幕，展開後的使用體驗接近小尺寸 iPad。若搭配Apple持續強化的多工處理與分割畫面操作系統，勢必將為用戶帶來全新的工作與娛樂模式。外出時可作為一部一般手機使用，展開後又可變身為平板電腦，這種二合一的裝置特性，無疑將吸引大量專業用戶與追求生產力的族群。

關於售價部分，Gurman 指出，摺疊 iPhone 的定價可能將落在 2000 美元左右（約$15,700），屬於超高階旗艦等級。由於產品尚處於量產前期，初期供應量也可能有限，因此預期在上市初期會出現一機難求的情況。