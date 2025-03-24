iPhone 17 Pro 十大新功能亮相！全新設計與材質｜iPhone 17 Pro，iPhone 17 Pro Max以及傳聞中的iPhone 17 Air 預計要 9 月才能見真身，但各種真真假假的傳聞已經不絕於耳。最新爆料有17 Pro 系列全面棄用上代的鈦金屬，也不再用不鏽鋼，改用全新鋁合金框架，且不再玩全玻璃機背，背部鏡頭模組及上半機背改玩鋁合金物料，帶來嶄新外觀。好多人笑概念圖中的17 Pro 橫排三鏡太似Google Pixal 9 Pro，新料指那圖是流料，Apple將繼續沿用矩形三鏡頭。



整理iPhone 17 Pro 十大新功能：

1 全新鋁合金框架：取代鈦金屬與不鏽鋼設計，背面採用「部分鋁合金、部分玻璃」。

2 矩形相機模組：更大、更顯眼的矩形模組，延續三角形鏡頭排列。

3 更耐刮的螢幕：使用抗反射塗層，提升抗刮能力。

4 更大容量電池：iPhone 17 Pro Max 採略厚設計，續航力提升。

5 A19 Pro 晶片：採用台積電第三代 3nm 製程，高效能與低能耗並行。

6 Wi-Fi 7 晶片：蘋果自家設計，取代 Broadcom，提升連線速度與穩定性。

7 前置相機升級：從 1200 萬像素提升至 2400 萬像素。

8 後置長焦鏡頭：從 1200 萬像素升級至 4800 萬像素。

9 記憶體加至12GB RAM：多工處理與性能大幅提升，比前代的 8GB 更強大。

10 改良散熱系統：新增蒸氣室冷卻設計，提升長時間使用的穩定性。

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攝影升級：據悉iPhone 17 Pro 系列將配備更大的矩形相機模組，依舊維持三角形鏡頭排列。後置長焦鏡頭將升級至 4800 萬像素，而前置相機也將提升至 2400 萬像素，是現代 iPhone 最大幅度的相機升級之一。

據悉iPhone 17 Pro 系列將配備更大的矩形相機模組

螢幕與電池：更耐刮、更持久 新款 iPhone 17 Pro 將使用具抗反射功能的強化玻璃螢幕，刮痕抗性更勝以往。此外，iPhone 17 Pro Max 的機身設計略厚，以容納更大容量的電池，進一步提升續航能力。

效能突破：A19 Pro 晶片與 Wi-Fi 7 支援 iPhone 17 Pro 系列將搭載全新 A19 Pro 晶片，採用台積電最新第三代 3nm 製程，帶來更高效能與更低能耗。同時，蘋果自家設計的 Wi-Fi 7 晶片也將首次亮相，取代 Broadcom 的晶片，提升無線連線速度與穩定性。

iPhone 17 Pro 十大新功能亮相：效能突破

記憶體與散熱：專為多工與高效運行打造 傳聞指出，iPhone 17 Pro 與 Pro Max 將升級至 12GB RAM，相較於上一代的 8GB RAM，大幅增強裝置的多工處理能力。同時，改良的內部散熱設計與蒸氣室冷卻系統，將確保長時間使用下的穩定性能表現。