Threads 上近日流傳一段引起熱議的影片，一位網民在睡覺時被蚊子干擾，苦無辦法之下突然靈機一動，打開風筒，利用其背部的吸風功能，將蚊子吸入機內，並聲稱它是「抓蚊神器」。這創新的做法看似聰明又有趣，引來不少網民留言表示照跟，但有專家指這做法潛藏極高風險千萬別亂學，否則後果可大可小，隨時玩到火燭！



為何風筒背部可以吸蚊子，得先明白風筒的工作原理。風筒一般以電熱絲加熱空氣，並利用內部的高速小型摩打驅動風扇，將空氣從後方吸入並從前方吹出，藉此產生熱風以達到乾燥頭髮的效果。蚊子體積小、重量輕，在空氣流動的情況下自然容易被吸進進氣口，而背部的進風格柵空隙不大，剛好能讓蚊子被吸附而無法逃脫，於是造成了「吸蚊」的效果。

但問題也正是出在這個「吸入蚊子」的過程中。蚊子雖小，卻可能在被吸入後卡在風筒的濾網或電機附近。風筒設計本非為了吸入異物，進氣口後方的過濾網主要是阻擋塵埃與毛髮等較輕微的髒污，一旦有昆蟲屍體或其他異物長期卡住內部，可能導致散熱不良、風道阻塞，甚至出現電機過熱情況。若不定時清理，又持續使用，將加速機件老化，還可能造成電熱絲或電機燒毀，嚴重者甚至導致電線短路，引發火災風險。

此外，風筒的馬達和電熱絲運作時會產生極高溫度，若異物堆積在附近，亦有可能因高溫點燃，尤其當風筒長時間使用、又未配備過熱自動斷電保護裝置時，風險將大大增加。這也就是為何許多家電安全指引中，均明確註明不得將風筒用於非原設計用途，亦不應讓異物靠近或進入進風口。

市面上其實已有許多專為捉蚊設計的家電產品，例如電蚊拍、光觸媒滅蚊燈或吸入式滅蚊器等，這些產品在安全性、設計和功能上都經過專業考量與測試，使用起來比擅自改裝風筒安全許多。尤其是針對小朋友與寵物同住的家庭，更應避免使用高溫高功率家電來進行不當操作。