雖然飛機沒有網絡，但很多人還會在上機前下載定 Netflix﹑YouTube﹑書籍上機用手機解悶，而在搭乘飛機時不慎遺失手機，聽起來或許只是小事，但實際上卻可能引發嚴重的航空安全問題。最近法國航空的一班航班便因此緊急折返，整趟行程被迫中斷，影響全機 300 多個乘客。



一架原定從法國出發，飛往加勒比海的長途航班 AF750。當天飛機載有375名乘客和12名機組人員，預計全程約9小時，飛行距離超過4,200英里。然而，飛行約兩小時、僅完成四分之一航程時，卻突然於法國西岸上空折返，令人錯愕。

根據航空媒體 AirPlusNews 報導，飛機返航的主因竟然是一位乘客在機艙中跌了手機。乍聽之下，可能令人很難理解為什麼跌手機與航班返航有關。其實是手機掉進座椅附近的出風口，卡在難以取出的地方。雖然當下似乎無人受傷、航機也未出現異常，但機師出於安全考量，選擇立即回航處理。根據資料，這架波音777客機最終於當天下午3時25分降落巴黎機場，並在短短20分鐘後再度起飛前往原定目的地。

這並非該航班首次因手機掉落而中斷航程。就在上個月，同一架飛機也曾因有乘客的手機掉進座椅附近的出風口，導致航班被迫取消。

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手機、平板電腦與行動電源等攜帶型電子產品，大多數都搭載鋰電池。這類電池若因碰撞、損壞或過熱而引發短路，就有可能產生過熱、冒煙，甚至爆炸的情況。在飛機這種密閉高壓的空間內，這樣的危機顯然不容小覷。

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香港民航處近日也公布，由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，和／或為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。正是避免鋰電池在飛機上起火。