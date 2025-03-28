小紅書私隱危機！近年越來越多人使用來自中國的社群平台「小紅書」當中有大量的美妝、旅行、飲食、生活小智慧內容分享，下載排名甚至比Threads更高。可是，最近內地傳媒發現，小紅書異常讀取用戶資料，有用戶在未使用小紅書的情況下，依然持續且高頻率地被系統讀取各類敏感資訊，其中定位資料的存取次數更是高得驚人。



根據中國媒體《九派新聞》的報導，一名使用 Android 手機的小紅書用戶在系統的隱私權限檢查工具中，驚訝地發現小紅書在過去 30 天內共讀取了超過 9.2 萬次的敏感資訊，而其中定位資訊的存取就高達 7.1 萬次。僅在 3 月 25 日當天，小紅書就讀取了該用戶定位資料超過 2,100 次，更令人憂心的是，這些讀取行為不只發生在使用期間，甚至在凌晨睡眠時間、未打開 App 的情況下也持續進行。

另一位用戶也分享了相似經驗，表示自己的手機紀錄中，小紅書在 30 天內共讀取近 5 萬次資料，其中定位就佔了 4.6 萬次。更誇張的是，在某一分鐘內竟發生連續 15 次設備狀態讀取、7 次照片和影片讀取、7 次音檔掃描，以及一次剪貼簿查看。這些數據不僅揭示了 App 在背景中所進行的頻繁操作，更使用戶產生對於個人資料被濫用的強烈疑慮。

值得注意的是，小紅書的這類後台行為並非新近才被發現。早在 2024 年 7 月，就已有大批用戶在社群平台上討論此事，相關帖文數量一度突破七萬條。其中不少 iOS 用戶表示，即便沒有開啟 App，只要後台未完全關閉，螢幕上方的藍色定位圖示便會長時間亮起，意味著有 App 正在持續存取位置資訊。

iPhone 用家想知小紅書的權限使用情況，可做以下4步：

針對這些質疑，《九派新聞》向小紅書官方客服提出查詢，客服回應表示，這些行為是因為 App 中的「附近」功能所需，用戶在啟用該功能相關權限時，系統就會定期存取定位資料，並強調平台不會洩露用戶的個人隱私。但這樣的說法卻未能完全打消用戶的疑慮。畢竟，多數人預期 App 僅在使用時存取定位資訊，對於在無使用情況下仍大量調用個資的行為，仍難以接受。如用戶在發現異常後，建議選擇調整小紅書的權限設定，將多數敏感權限改為「使用時詢問」或完全關閉。

資料來源：technews TW