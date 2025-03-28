清明節紙紮店推出iPhone、Switch等產品 網民熱議：能陰陽對戰？
撰文：中天新聞網
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清明節將至，許多家庭紛紛返鄉掃墓祭祖。近日有網友發現，現在的金紙店家竟然還有賣各種3C紙紮產品，照片曝光後讓不少網友笑翻回應，「可以陰陽對戰嗎？」、「聖誕節要交換的禮物我選好了」。
清明節帶來的商機，紙紮店也與時並進，推出新款科技產品：
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一名網友昨日在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片並感嘆，「不同世界的科技，也是始終來自於人性」，只見照片中貨架上陳列各種3C紙紮產品，其中紙紮版的iPhone16 Pro Max以及Samsung Galaxy S24 Ultra還附上5G網卡、全配充電器以及藍芽耳機，前者要價900元（台幣，下同）、後者700元。
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此外，一旁更有「冥府限定」的紙紮版SWITCH，內含遊戲卡以及充電器，價錢則是700元。
照片曝光後立即掀起討論，網友紛紛笑回，
「可以陰陽對戰嗎？」、
「那是『任地獄』吧！」、
「有獵人完結篇嗎？」、
「活著時候不買，死了才在搞這一堆陋習」、
「出新遊戲要再燒，還是祖先會買網路版？」、
「請問冥府有發電廠嗎？」、
「任天堂業務範圍又多一個，任天堂陰間分公司」、
「聖誕節要交換的禮物我選好了」。
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